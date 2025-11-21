Houston limita circulación de estos vehículos en sus calles: aquí los horarios del toque de queda

Suscríbete a nuestros canales

El Ayuntamiento de Houston aprobó por voto unánime una ordenanza que limita la circulación de ciertos vehículos, el mismo quedó establecido como un toque de queda nocturno.

La medida prohíbe el alquiler y la movilidad de scooters eléctricos y otros dispositivos de micromovilidad entre las 8:00 p.m. y las 4:00 a.m., se busca reducir los 508 incidentes de seguridad que se registraron desde 2021.

¿Cómo funciona el toque de queda para la micromovilidad?

La nueva ordenanza surgió a raíz de las crecientes preocupaciones de seguridad pública expresadas por residentes y comerciantes. El alcalde de Houston, John Whitmire, convocó a una sesión del ayuntamiento en Texas, donde la normativa obtuvo una resolución unánime con 13 votos a favor.

La ordenanza, promulgada el pasado miércoles 19 de noviembre, prohíbe específicamente el alquiler y la circulación de dispositivos de micromovilidad y vehículos todoterreno.

¿Qué vehículos incluye la restricción?

La norma señaló que los monopatines eléctricos y otros dispositivos autopropulsados, como los hoverboards, se consideran vehículos de micromovilidad y entran en las restricciones.

También se incluye a los Vehículos Todoterreno (ATV), cuya circulación está restringida en vías públicas bajo el Código de Transporte de Texas, pero que ahora están sujetos al toque de queda en parques y veredas.

El alcalde Whitmire expresó en un comunicado oficial que escucharon las inquietudes, afirmando que todos deberían poder caminar o cenar sin que nadie circule “imprudentemente en monopatines”. Los únicos vehículos exentos son los patinetes de movilidad para personas con discapacidad y los Segways.

¿Por qué dictó Houston el toque de queda?

La principal razón para dictar el toque de queda radica en las estadísticas de salud y seguridad pública. Las autoridades recopilaron los datos del Departamento de Bomberos local entre enero de 2021 y julio de 2025.

En ese periodo, se registraron 508 llamadas de emergencia relacionadas con patinetes eléctricos, y el 78% de esos incidentes sucedieron entre las 20:00 p.m. y las 4:00 a.m.

Esta alta cifra de incidentes nocturnos demostró la necesidad de limitar la circulación de la micromovilidad para proteger a los peatones y a los propios conductores.

Para quienes incumplan con la nueva norma, las autoridades determinaron sanciones con multas de hasta $500 dólares, además de un costo adicional de recuperación del vehículo confiscado de $100.

