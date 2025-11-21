Black Friday 2025: aerolíneas, agencias de viaje y parques temáticos de EEUU revelan sus mejores ofertas

Suscríbete a nuestros canales

El Black Friday de 2025 no sólo marca el comienzo de la temporada de compras navideñas, sino que también representa un momento clave para conseguir grandes ahorros en viajes, entretenimiento y servicios esenciales en Estados Unidos.

Las principales aerolíneas, parques temáticos y agencias de viaje ya están lanzando sus promociones agresivas, atrayendo la atención de los consumidores hacia oportunidades que van más allá de los descuentos habituales.

Se espera que las ofertas comiencen incluso antes de la fecha oficial (28 de noviembre) y se prolonguen hasta el Cyber Monday (2 de diciembre), reseña Yahoo Noticias.

Ofertas aéreas y paquetes de vacaciones en Black Friday

Las aerolíneas y agencias de viajes están dando un gran impulso a la categoría de viajes con sus ofertas de Black Friday, un momento del año que históricamente ha ofrecido descuentos de hasta el 60%, destaca Valora Analitik.

Delta Airlines ha lanzado un código promocional (SMBF2025) que permite a sus miembros SkyMiles ahorrar hasta $250 en paquetes de vuelo + hotel para viajes programados entre diciembre de 2025 y mayo de 2026.

Los descuentos se aplican según el gasto total del paquete.

JetBlue Vacations también se une a la fiesta con códigos de descuento que pueden llegar a ofrecer hasta $450 de ahorro en destinos específicos como las Bahamas.

Expedia no se queda atrás, ofreciendo descuentos en hoteles para los miembros de su programa de fidelidad y tarifas especiales en paquetes que incluyen vuelo, hotel y crucero.

Además, las navieras de cruceros como Carnival Cruise Line están ofreciendo tarifas tan bajas como $199 por persona, a menudo eliminando el pago inicial y proporcionando crédito a bordo.

Parques temáticos con ahorros mayores para este Black Friday

El entretenimiento familiar se ha convertido en una de las categorías más favorecidas. Los parques de diversiones más icónicos de Estados Unidos están lanzando promociones increíbles:

United Parks, que es la dueña de SeaWorld y Busch Gardens, está ofreciendo descuentos de hasta el 40% en entradas para Discovery Cove, y lo mejor es que han extendido la validez de las entradas hasta finales de 2026 en algunas compras.

Además, puedes ahorrar hasta un 15% en entradas combinadas para SeaWorld, Aquatica y Busch Gardens si optas por un plan de comidas.

Walt Disney World Resort atrae a las familias con descuentos de hasta el 30% en paquetes de hotel y entradas, además de un depósito reembolsable de solo $200 para asegurar tu reserva, indica Undercover Tourist.

También ofrecen un plan de comidas gratis para niños en algunas reservas de 2026.

Universal Orlando Resort brinda a los residentes de Florida hasta un 40% de descuento en tarifas hoteleras, así como ahorros en paquetes de vacaciones que incluyen vuelos y hospedaje.

