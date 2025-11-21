Ofertas

¿Locura en Black Friday? Walmart remata este lujoso collar de diamante: el precio no lo podrás creer

La joya garantiza seguridad y comodidad para el usuario, pues su fabricación es hipoalergénica libre de plomo y niquel
 

Por Brian Segura
Viernes, 21 de noviembre de 2025 a las 05:00 pm

Walmart sacude el mercado minorista con una agresiva reducción de precios en su departamento de joyería, ofreciendo el collar modelo 'Blake' de la marca Cate & Chloe con un descuento superior al 87%

La pieza, que originalmente costaba $110, se encuentra disponible por tan solo $13.99, lo que representa una oportunidad importante para los consumidores que buscan adelantar sus regalos de Black Friday el próximo 28 de noviembre. 

Características

Este accesorio destaca por su baño en oro blanco de 18 quilates sobre plata y un diseño de halo compuesto por un cristal central de 7 mm rodeado de 28 piedras brillantes, posicionándose como una de las ofertas más competitivas de la temporada.

Más allá del atractivo económico, la joya garantiza seguridad y comodidad para el usuario, pues su fabricación hipoalergénica libre de plomo y níquel evita reacciones adversas en pieles sensibles. 

Según detalla El Universo, el collar incluye una cadena ajustable de 18 pulgadas con cierre de langosta reforzado y viene presentado en una caja de lujo lista para obsequiar, lo que añade valor al producto final. 

Con esta estrategia comercial, el gigante del retail busca captar la atención del público y liderar las ventas de fin de año, poniendo al alcance de los compradores productos de estética sofisticada a costos drásticamente reducidos.

