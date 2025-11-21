Amazon lanza minicasa armable por menos de $7.000: sepa cómo obtenerla

Suscríbete a nuestros canales

El mercado inmobiliario estadounidense experimenta una transformación con el auge de las viviendas alternativas, y Amazon capitaliza esta tendencia ofreciendo una casa prefabricada estilo contenedor por un precio inicial de $6 599.

Esta estructura, que destaca por su versatilidad para funcionar como residencia u oficina, promete un ensamblaje récord de apenas dos horas, una característica importante para quienes buscan inmediatez y reducción de costos de construcción.

Medidas

Disponible en dimensiones de 20, 30 o 40 pies, el modelo responde a la creciente demanda de soluciones habitacionales eficientes ante el encarecimiento global del costo de vida.

Con esto se permite a los usuarios acceder a una propiedad funcional con una inversión significativamente menor a la de una vivienda tradicional según El Universo.

En términos técnicos, la unidad garantiza seguridad y resistencia gracias a su fabricación en acero galvanizado, con certificaciones ignífugas de grado A y soporte antisísmico de grado 10.

Otros detalles

El fabricante asegura una vida útil de 20 años para esta vivienda portátil, que se entrega mayormente ensamblada e incluye sistemas eléctricos estandarizados bajo normativas internacionales (3C/CE/CL/SAA).

Al optar por este diseño modular y personalizable, los compradores no solo adquieren un espacio seguro contra el viento y el clima, sino que también adoptan un estilo de vida minimalista que favorece el ahorro energético y optimiza el uso del espacio disponible.

