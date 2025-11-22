Dilema migratorio de venezolanos: cuáles alternativas hay ante la negación del 90% de los asilos en EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La gran mayoría de venezolanos llegaron a Estados Unidos antes de la entrada en vigencia del TPS﻿. Todos arribaron con un objetivo claro: desarrollar sus vidas y sus familias. Existen múltiples tipos de visas que pueden ser aprovechadas para alcanzar ese fin, aunque muchas personas temen tener que salir del país para tramitar alguna vía consular, un trámite complejo debido a la falta de consulado venezolano en territorio estadounidense y la necesidad de acudir a países vecinos como Colombia.

Casos de asilo y carga pública

El abogado migratorio Hector Benítez, señala que un número considerable de personas no tiene un caso sólido de asilo, pues no todos los actos de inseguridad (como un secuestro) califican como razones políticas que justifiquen la protección. Estadísticamente, el 90% de las solicitudes de asilo estan siendo negadas. Es por ello que recomienda evaluar si es más factible optar por otras visas disponibles vía consular para evitar procesos migratorios que pueden terminar en deportación.

"Yo lo que les recomiendo es el hecho de que pongan en una balanza cuál es su situación verdadera, porque ciertamente usted puede ganar un caso de asilo, si ese caso de asilo está bien estructurado. Pero hay una cantidad importante de personas que alega, que han vivido un secuestro, lo cual es un acto de inseguridad pública pero no necesariamente es un secuestro por razones políticas"

Respecto a la carga pública, actualmente es un concepto multifactorial que implica si realmente una persona depende del estado para su subsistencia. Usos puntuales de programas de salud no califican como carga pública, sino el uso reiterado como sustento de vida. Se contempla además la incorporación de evaluaciones sobre el estado de salud (como obesidad o diabetes) para otorgar visas o residencia, con evaluación discrecional del funcionario migratorio.

Otras visas disponibles vía consular

Las opciones migratorias para venezolanos en Estados Unidos en 2025 son variadas y cada una tiene requisitos específicos que deben cumplirse. Entender los requisitos y contar con asesoría legal es fundamental para elegir la vía más adecuada según cada caso particular. Algunas de estas opciones son las siguientes:

Visa B-5 para inversión (con inversión mínima de 1 millón de dólares):

Invertir al menos $1,000,000 en un negocio en EEUU. (o $500,000 en áreas específicas con alta tasa de desempleo). La inversión debe crear o preservar al menos 10 empleos para trabajadores estadounidenses. Demostrar que los fondos provienen de fuentes legales. Planear administrar la inversión activamente.

Visa B-2 por emprendimiento de interés nacional:

No es una visa estándar para emprendimiento; suele ser de turista. Algunos programas pueden considerar ciertos emprendimientos con impacto nacional. Generalmente, el solicitante debe demostrar que el viaje es temporal y tiene fondos suficientes para sostenerse durante la estancia. El propósito debe ser legítimo y no migratorio.

Visa L-1 para transferencia de ejecutivo multinacional o gerente:

El empleado debe haber trabajado al menos un año en los últimos tres años para la empresa en el extranjero en un puesto ejecutivo, gerencial o con conocimientos especializados. La transferencia debe ser a una oficina relacionada en EE.UU. (matriz, filial, sucursal o afiliada). La empresa estadounidense debe estar operativa y tener capacidad para emplear al transferido.

Visa EB-1 también para transferencia ejecutiva multinacional (posible conversión desde L-1):

Similar a la L-1, pero para residencia permanente. El solicitante debe demostrar el cargo ejecutivo o gerencial en la empresa multinacional por al menos un año en los tres años previos. La empresa debe tener existencia y operaciones en EE.UU. y en el extranjero.

La comunidad venezolana en EEUU tiene opciones legales y desafíos actuales en materia migratoria para 2025, pero deben hacer enfasis en buscar asesoría legal especializada para lograr sus objetivos migratorios con seguridad.

