Paso a paso para la solicitud de asilo: ¿Qué método debes usar para pagar los $100 de la tarifa?

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) implementó una nueva tarifa de $100 dólares para ciertos solicitantes de asilo.

Ante esta medida, la agencia habilitó un portal en línea para facilitar el pago. Aquí te explicamos el paso a paso para hacer el pago de los $100 en la solicitud de asilo de manera correcta.

Esta nueva tarifa aplica a quienes deben pagar el cargo por su caso de asilo. El proceso está diseñado para ser rápido y se confirma la transacción de forma inmediata.

¿Cuál es el primer paso para realizar el pago de la tarifa?

El primer paso para iniciar el pago es ingresar al portal oficial de USCIS. La dirección directa para este trámite es: https://my.uscis.gov/accounts/annual-asylum-fee/start/overview.

Una vez dentro, el sistema pedirá ingresar la información del caso en dos casillas de texto. En la primera, se debe colocar el A-Number (número de Alien), que comienza con la letra A y aparece en el permiso de trabajo.

¿Cómo se finaliza la transacción en el portal?

En la segunda casilla, se debe ingresar el número de caso o Receipt Number, una combinación de tres letras seguidas por 10 números. El sistema de USCIS indicará si el pago ya está disponible. Si es así, se debe presionar "Siguiente".

Posteriormente, se preguntará si se usará tarjeta de débito o crédito o cuenta bancaria. Luego, se llenan los datos de pago y se confirma la transacción marcando la casilla de autorización para el cobro de los $100 dólares.

¿Cómo se recibe el comprobante del pago de la tarifa?

La última pantalla del portal mostrará la confirmación de que el pago de los $100 en la solicitud de asilo ha sido exitoso. Si el asilo fue presentado en línea, el recibo llegará directamente a la cuenta de USCIS.

Si la solicitud se realizó en papel, el comprobante se enviará por correo postal. Se recomienda hacer una captura de pantalla de la confirmación de pago para conservar una copia digital hasta recibir el comprobante físico.

