Emprendedor venezolano logra que Walmart venda sus productos: esta es su historia

Un migrante venezolano que vive en el estado de Florida, logró ubicar un producto de su emprendimiento en las sucursales de Walmart.

El migrante cuenta con negocios en el estado del sol y realiza envíos a todo el país. A través de su cuenta en Instagram detalló cómo fue el proceso para hacer crecer su marca.

Gabriel es el dueño de PandinoVe, una panadería con recetas venezolanas, que cuenta son seis años en EEUU. Relató que en empresas como Walmart existe la tendencia de buscar compañías con productos no ultraprocesados.

El emprendedor venezolano logró que Walmart incluyera en sus estantes su famoso pan andino. El 3 de octubre publicó en su cuenta de TokTok un video en el cual destaca tres claves para llevar productos propios a Walmart u otras multinacionales:

Tener una empresa registrada en EEUU

Cumplir con los estándares requeridos como las normas de la Administración de alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés)

Buscar asesoría para completar el proceso

El venezolano, Gabriel, anunció el 28 de febrero el salto de sus productos a Walmart. El primer paso fue en la sucursal Walmart de Landstar Blvd, en el 3422 13th de St. Cloud en Florida.

“Hoy se escribe un capítulo más en la historia de Pandino. Todo esfuerzo tiene su recompensa”, manifestó en Instagram.

Luego, comentó que Pandino se puede comprar en otras sedes de Walmart, entre ellas:

Condado de Osceola: en el 1471 E. de Osceola Pkwy, en Kissimmee, desde el 16 de marzo.

Condado de Miami-Dade: seis sucursales ubicadas en 8651 NW 13th Ave, de Doral, en el 8400 de Coral Way en Westchester, en el 9191 W Flagler St. De Miami, en el 13600 SW 288th de Homestead; en el 11800 de Gardens Blvd, en Hialeah; y en el 3200 NW 79th St. De Miami. Este progreso lo anunció el 5 de mayo.

El criollo revela la clave del éxito que llevó Pandino a Walmart

Gabriel logró expandir su imperio en Florida y su perfil en Instagram cuenta con 44.000 seguidores. Reveló que esta red social fue clave para su éxito.

El migrante, que vive en Florida, afirmó que gracias a su cuenta en Instgram logró abarcar pedidos de sus productos para clientes en todo EEUU y conseguir poco a poco el reconocimiento del que goza actualmente.

