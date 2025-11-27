Identifican al autor del tiroteo en Washington D.C: este es su perfil

Suscríbete a nuestros canales

Un tiroteo cerca de la Casa Blanca dejó a dos miembros de la Guardia Nacional en estado crítico y llevó a identificar como sospechoso a Rahmanullah Lakanwal, un afgano de 29 años que llegó a Estados Unidos en 2021 como parte de Operación Aliados Bienvenidos, el cual permitió reasentar a afganos en EEUU, tras la retirada militar de ese año.​

Ingresó inicialmente con un estatus vinculado a ese programa y se reasento en Bellingham, estado de Washington; habría permanecido en el país tras vencer su visa.

El hecho reavivó el debate sobre el despliegue de la Guardia Nacional en Washington DC y motivó nuevas medidas de seguridad por parte del gobierno federal.​

Tiroteo cerca de la Casa Blanca

Las autoridades señalaron que el ataque ocurrió alrededor de las 2:15 pm cerca de la estación de metro Farragut West, a unos pocos cientos de metros de la Casa Blanca, cuando un hombre abrió fuego contra una patrulla de la Guardia Nacional.

La alcaldesa Muriel Bowser describió el hecho como un “ataque dirigido” de un “pistolero solitario”, mientras que las fuerzas del orden pidieron a los transeúntes refugiarse en edificios cercanos mientras se aseguraba la zona.​

El sospechoso fue reducido después de que otros guardias intercambiaron disparos con él y permanece bajo custodia, también con heridas de bala, mientras el FBI investiga el caso como posible acto de terrorismo.

Ambos miembros de la Guardia Nacional, procedentes de Virginia Occidental según las autoridades estatales, fueron trasladados a hospitales distintos y continúan ingresados ​​en condición crítica pero con signos de estabilidad.​​

Reacción de Trump y refuerzo de la seguridad

El presidente Donald Trump calificó al atacante de “animal” y prometió que afrontará consecuencias severas, al tiempo que confirmó que los dos guardias se encuentran gravemente heridos y hospitalizados. En respuesta al incidente, ordenó el despliegue de 500 efectivos adicionales de la Guardia Nacional en Washington DC para reforzar la presencia militar y policial en el centro de la capital.​

Paralelamente, la Casa Blanca impulsa una moción de emergencia para evitar que prospere un fallo judicial que obligaría a retirar a la Guardia Nacional de la ciudad en diciembre, argumentando que su presencia es necesaria para mantener el orden público y proteger a las instituciones federales.

El debate se produce después de que una jueza federal considere que el despliegue original de tropas, ordenado para combatir la criminalidad, podría exceder las facultades presidenciales.

Patrick Morrisey, gobernador de Virginia Occidental, estado de las dos víctimas, había anunciado en redes sociales que ambos fallecieron, pero luego rectificó y dijo haber recibido «información contradictoria».

La Policía local anunció que la zona se encuentra acordonada y han ordenado a los transeúntes a que tomen vias alternas a la intersección de 17th Street NW y I Street NW.

