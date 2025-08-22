El miedo regresa a Florencia: reportan nuevo atentado con explosivos

Suscríbete a nuestros canales

Un nuevo ataque con explosivos se reportó en horas de la madrugada de este 22 de agosto en el centro de Florencia, Caquetá, Colombia.

César Pinzón, comandante de la Policía de Caquetá, informó que se registró la detonación de un artefacto explosivo a una cuadra de la Alcaldía municipal, en la carrera 12 con calle 15, reseñó en su sitio web El Tiempo.

¿Qué se sabe del nuevo atentado en Colombia?

En tal sentido, el funcionario militar precisó que "lo habían dejado abandonado en una caneca de basura en la vía pública".

La explosión dejó varios establecimientos con daños materiales; por ahora no se reportan víctimas.

"Estamos haciendo la recolección de información. No se descarta que tenga que ver con extorsiones en el municipio. Es conocido en investigaciones que la estructura Rodrigo Cadete ha hecho panfletos citando a comerciantes y no se descarta que venga de ahí", dijo el coronel.

Durante la tarde de ayer, un carro bomba en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, en Cali, y el derribo de un helicóptero de la Policía en el municipio antioqueño de Amalfi dejaron múltiples víctimas.

