Ataque terrorista en Cali: estas son las medidas anunciadas por el alcalde Alejandro Éder

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció este jueves la militarización de la ciudad luego de un ataque con un camión bomba que causó la muerte de seis personas y dejó a cerca de 60 heridas, según el último balance oficial, así lo indicó en su cuenta en X. El ataque tuvo lugar frente a una base aérea.

Dos explosiones ocurrieron en las inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Las autoridades locales atribuyen el atentado a la disidencia de las extintas FARC, conocida como el Estado Mayor Central (EMC) y liderada por alias Iván Mordisco.

En el lugar, se utilizó un camión cargado de explosivos. El ataque fue perpetrado en la Carrera Octava, una avenida concurrida donde, además de la base militar, se encuentran varios establecimientos comerciales.

El alcalde Éder se pronunció sobre la situación la noche del jueves: "Ante la delicada situación que hoy vive nuestra ciudad, he ordenado la militarización de Cali".

Número de víctimas fueron en aumento

Con el paso de las horas, el número de víctimas ha aumentado. Un balance actualizado por la Alcaldía de Cali confirmó al menos ocho fallecidos y 36 heridos. El alcalde Alejandro Éder calificó el suceso como un "ataque narcoterrrorista".

Imágenes compartidas en redes sociales muestran los efectos del ataque: vehículos en llamas, personas heridas en el suelo y una escena de pánico con gente huyendo.

La ciudad de Cali, un importante centro en la región del Pacífico, ha sido escenario de disputas territoriales entre grupos guerrilleros y organizaciones de narcotráfico que compiten por el control de la actividad ilícita.

