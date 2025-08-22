EE. UU. somete a revisión más de 50 millones de visas: ¿serán canceladas?

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que revisará continuamente las visas de los más de 55 millones de extranjeros que las tienen válidas.

Este es un movimiento que coincide con el enfoque más estricto del presidente Donald Trump en materia de inmigración y control de visas, según informó AFP.

Motivos

Un funcionario del departamento destacó que llevan a cabo esta verificación para identificar posibles inelegibilidades, como vencimientos de permanencia.

También actividades delictivas o cualquier amenaza a la seguridad pública, incluyendo vínculos con organizaciones terroristas.

Aunque el funcionario no especificó que revisan activamente todas las visas, sí indicó que el gobierno está intensificando el escrutinio, especialmente en el caso de las visas de estudiantes.

Redes sociales

Mencionó que el Departamento de Estado monitorea constantemente las redes sociales, lo que ahora se convirtió en un requisito para los solicitantes de visas.

Estos deben proporcionar información sobre sus actividades en línea. Enmarcan esta vigilancia dentro de un contexto más amplio de control sobre los extranjeros en el país.

Índices

Desde que Marco Rubio llegó al cargo de secretario de Estado, la administración ha revocado alrededor de 6 000 visas.

Sin embargo, enfrenta desafíos legales en casos destacados. Un juez liberó en junio a Mahmoud Khalil, un residente legal permanente que organizó protestas propalestinas en la Universidad de Columbia.

De manera similar, una estudiante turca, Rumeysa Ozturk, que criticó a Israel en un artículo universitario, también obtuvo su libertad bajo condiciones judiciales en mayo.

Estos incidentes subrayan las tensiones entre la política de inmigración del gobierno y los derechos legales de los individuos afectados.

