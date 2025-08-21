¡Nueva colección! Anuncian más muñecos Labubu a un increíble precio: sepa cuándo empieza la preventa

Suscríbete a nuestros canales

Fanáticos de las figuras de colección tienen una nueva oportunidad de adquirir los muñecos Labubu de la serie “The Monsters: Big into Energy”, que Pop Mart lanzó.

Esta colección, que debutó en abril de 2025, regresa debido a la alta demanda en su versión Vinyl Plush Pendant Blind Box según informó La Opinión.

Preventa

La preventa comenzará el jueves 21 de agosto a las 9:30 p.m. exclusivamente a través de la aplicación oficial de Pop Mart.

Los coleccionistas podrán optar por cajas individuales o sets completos, con un total de seis piezas disponibles. La marca estima que comenzarán los envíos el 11 de octubre.

Costo

Cada caja individual de la serie “Big into Energy” tiene un precio de $27.99 dólares, sin incluir impuestos ni gastos de envío.

Para quienes deseen adquirir el set completo, el costo asciende a $167.94 dólares. Los pedidos que superen los $29 dólares a través de la aplicación o el sitio web de Pop Mart serán elegibles para envío gratuito.

Sin embargo, es importante actuar con rapidez, ya que en lanzamientos anteriores, las figuras se agotaron en menos de un minuto.

Algunos compradores experimentaron mensajes de error relacionados con la alta demanda.

Labubus famosos

Los Labubu, del artista hongkonés Kasing Lung, se convirtieron en un favorito entre los coleccionistas gracias a su diseño distintivo, que incluye una cabeza grande, dientes afilados y ojos prominentes.

A pesar de su apariencia traviesa, Pop Mart describe a Labubu como una criatura de buen corazón que siempre intenta ayudar, aunque a veces sus acciones generan resultados contrarios.

