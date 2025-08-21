Atención, conductores en California: 28 calles imponen reducción de los límites de velocidad

Suscríbete a nuestros canales

Desde hace un tiempo muchos estados, ciudades o localidades de Estados Unidos (EEUU) han enfocado sus esfuerzos en hacer respetar las leyes y poner más límites a los conductores, este es el caso de una destaca ciudad de California.

Estamos hablando de una ciudad que se localiza dentro del condado de Los Ángeles, West Hollywood, y que ha anunciado una reducción de los límites de velocidad en una gran variedad de calles.

Se trata de 28 vías en la que los conductores no podrán pisar el acelerador, al menos que quieran romper la ley y ser sancionados, como lo reseña el portal de La Nación.

La iniciativa ha logado convertirse en un hecho debido a la Assembly Bill 43 (AB 43), una ley estatal que faculta a las ciudades a definir límites de velocidad más adecuados según el contexto local.

Además, señalan que la medida, que se enmarca en el Plan de Acción WeHo Target Vision Zero, busca eliminar accidentes graves y fatales en el tránsito urbano.

¿Qué se busca exactamente con la medida?

Evitar accidentes mortales.

Resulta que, datos de la Asociación Nacional de Funcionarios de Transporte Urbano (NACTO) indican que una persona atropellada a 35 mph tiene cinco veces más probabilidades de morir que si el impacto ocurre a 20 mph.

Los estudios de la ciudad señalan que incluso una reducción de una milla por hora en la velocidad puede significar una baja del 17% en los choques fatales.

¿A cuánto bajan los límites de velocidad?

Las autoridades informaron que los límites en las avenidas principales bajarán de 35 mph (56 km/h) a 30 mph (48 km/h), mientras que en calles comerciales más pequeñas pasarán de 30 mph (48 km/h) a 25 mph (40 km/h).

Por otra parte, las vías residenciales angostas, verán una disminución de 25 mph (40 km/h) a 20 mph (32 km/h).

Sin embargo, los cambios se aplicarán a medida que se instale la nueva señalización en cada lugar.

¿Dónde exactamente se aplicarán?

Según el comunicado oficial de West Hollywood, entre las calles que verán un nuevo límite destacan las siguientes:

Límite de 30 mph en tramos de:

Sunset Boulevard: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

Santa Monica Boulevard: desde el límite oeste de la ciudad hasta Holloway Drive.

Melrose Avenue: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

Beverly Boulevard: desde el límite oeste de la ciudad hasta el límite este de la ciudad.

Fountain Avenue: desde Fairfax Avenue hasta el límite este de la ciudad.

La Cienega Boulevard: desde al sur de Melrose Place hasta Rosewood Avenue.

San Vicente Boulevard: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur de la ciudad.

La Brea Avenue: desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad.

Crescent Heights Boulevard: desde el límite norte de la ciudad hasta el límite sur de la ciudad.

Doheny Drive: desde Sunset Boulevard hasta el límite sur de la ciudad.

Límite de velocidad de 25 mph

Robertson Boulevard: desde Keith Avenue hasta el límite sur de la ciudad.

Almont Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

La Peer Drive: desde Santa Monica Boulevard hasta Melrose Avenue.

Holloway Drive: desde Sunset Boulevard hasta Santa Monica Boulevard.

Vista/Gardner Street: desde Santa Monica Boulevard hasta Romaine Street.

Límite de velocidad de 20 mph

Nemo Street: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

Harland Avenue: desde Doheny Drive hasta Wiley Lane.

Keith Avenue: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Lloyd Place: desde Doheny Drive hasta Norma Place.

Elevado Street: desde Doheny Drive hasta Lloyd Place.

Norma Place: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Dicks Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Betty Way: desde Larrabee Street hasta Cul de Sac.

Sherbourne Drive: desde Sunset Boulevard hasta Shoreham Drive.

Shoreham Drive: desde Horn Avenue hasta Cul de Sac.

Wiley Lane: desde Santa Monica Boulevard hasta Lloyd Place.

Phyllis Avenue: desde Doheny Drive hasta Hammond Street.

Vista Grande Street: desde Doheny Drive hasta Hilldale Avenue.

Para mayor información, puede chequear el siguiente enlace: https://www.weho.org/Home/Components/News/News/11804/.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube