Implementan Inteligencia Artificial en escuelas: reduce horas de trabajo a profesores en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

Los docentes en Estados Unidos reciben capacitación para implementar la Inteligencia Artificial (IA) en las escuelas para así lograr mejores métodos de enseñanza.

De tal manera usan programas como OpenIA y herramientas de compañías como Microsoft y Anthropic.

Los profesores alimentan a la Inteligencia Artificial con la información que quieren que sea enviada a los niños, y le corrigen cualquier posible error que esta presente.

¿Cómo ayuda la Inteligencia Artificial en las escuelas?

Según un estudio de Gallup y la Walton Family Foundation, la Inteligencia Artificial reduce seis horas de trabajo a la semana en las escuelas.

Sin embargo, hay criticas que señalan que la implementación de IA en aulas puede afectar la capacidad de pensamiento crítico, no solo de profesores sino de sus alumnos.

Por su parte, Brad Smith, presidente de Microsoft, recalca que la Inteligencia Artificial sirve como una herramienta de ayuda, la cual debe usarse para facilitar ciertos puntos de la labor docente, no obstante, es el educador quien tiene la última palabra sobre cómo agregarla a su metodología de enseñanza.

¿Qué dicen los docentes?

Lois Weiner, exprofesora y miembro de la Federación Americana de Profesores (AFT), expresó a la prensa que la solución debe ser mejorar las condiciones laborales para los docentes algo que, de acuerdo a su posición, no lo logra la AI.

Estos programas y métodos siguen en evaluación por parte de las autoridades educativas estadounidenses.

Visite nuestra sección Internacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube