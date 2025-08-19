¡Atención, conductores! Gobierno de EE.UU. prohíbe la renovación de estas licencias de conducir

Suscríbete a nuestros canales

Desde el 7 de mayo de este año, la Ley Real ID exige estándares de seguridad más estrictos para las licencias de conducir y otras identificaciones.

Ahora, las personas necesitan esta credencial para poder volar dentro del país, acceder a ciertas oficinas gubernamentales y visitar centrales nucleares.

Esta ley establece que solo los ciudadanos estadounidenses y los extranjeros con estatus migratorio legal pueden obtener estas identificaciones.

En este contexto, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) detalló quiénes no pueden renovar su licencia de manera remota.

¿Cuáles son las licencias de conducir que no se pueden renovar vía online?

La agencia federal aclara que no puedes renovar de forma remota las licencias y tarjetas de identificación temporales, debes hacerlo en persona.

La TSA establece que las licencias temporales deben indicar claramente su carácter temporal y la fecha de vencimiento en el frente y en la parte de lectura mecánica. Esto permite identificarlas sin importar en qué estado se hayan emitido.

Para renovar, deberás presentar documentos que demuestren que tu estatus temporal o legal sigue siendo válido, reseña El Cronista.

¿Cuáles son las licencias de conducir que no son válidas como Real ID?

Dado que la nueva normativa impone requisitos a nivel federal, ten en cuenta que las autoridades no aceptarán para fines oficiales ninguna licencia de conducir que no sea Real ID (identificable por una estrella en la esquina superior derecha) o una licencia de conducir mejorada (Enhanced ID) emitida por los siguientes estados:

Arizona

Arkansas

California

Colorado

Georgia

Hawái

Illinois

Iowa

Kentucky

Luisiana

Maryland

Montana

Nuevo México

Nueva York

Ohio

Puerto Rico

Utah

Virginia

Virginia Occidental

