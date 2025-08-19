El programa de Oklahoma que entrega $10.000: así pueden acceder migrantes y profesionales

Suscríbete a nuestros canales

Una ciudad del medio oeste redefine el futuro de profesionales remotos. Tulsa en Oklahoma ofrece $10.000 y una alternativa concreta para quienes buscan estabilidad y nuevos comienzos.

Según La Nación, Cynthia Rollins y Zach Meincke dejaron California durante la pandemia. Ambos se mudaron a esta ciudad sin conocerla

Oklahoma ofrece $10.000 a trabajadores

Rollins vivía en Ocean Beach, San Diego y la pandemia llenó su barrio de multitudes y convirtió el estacionamiento en una rutina frustrante.

Un artículo sobre Tulsa Remote captó su atención. Ella trabajaba desde casa y decidió mudarse sin saber qué encontraría en Oklahoma.

“No tengo ni idea. ¿Quién sabe qué hay en Tulsa?”, decía antes de partir. Hoy vive con más calma y organiza su vida sin agobios.

De acuerdo con el testimonio de Rollins, esta ciudad de Oklahoma ofrece $10.000, pero también ofrece tiempo, silencio y libertad. Rollins encontró pareja, creatividad y una rutina más humana.

¿Qué ofrece la ciudad?

Zach y Katie vivían en Los Ángeles, pagaban US$2400 por un departamento pequeño y no podían costear una casa propia.

En Tulsa, por un monto similar, viven en una casa de cinco habitaciones. Poco después de mudarse, supieron que serían padres.

Una publicidad describía Tulsa como ideal para criar hijos. Zach lo comprobó: hoy esperan al segundo y no planean volver a California.

En tal sentido, destacan que la ciudad ofrece una oportunidad real para quienes desean construir hogar sin renunciar a sus metas personales.

Redes para reinventar la carrera profesional

Además, Rollins fundó una consultora. Meincke creó una firma creativa con clientes en todo el país. Ambos desarrollaron nuevos proyectos desde Tulsa.

El programa Tulsa Remote nació en 2019. Ya atrajo a más de 3600 profesionales, muchos desde California y Texas.

Además del incentivo, la ciudad ofrece actividades sociales, voluntariado y tres años de coworking gratuito.

Programas similares surgieron en Alabama, Kansas, Arkansas y Virginia Occidental, con el objetivo de revertir la pérdida de población y revitalizar economías locales.

En el caso de Tulsa, el impulso provino de la Fundación Familiar George Kaiser, que buscó diversificar una fuerza laboral históricamente ligada al petróleo y al gas.

“El objetivo era atraer profesionales del conocimiento para construir una economía resiliente y preparada para el futuro”, explicó Justin Harlan, director general de Tulsa Remote.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube