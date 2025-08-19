¡Atención conductores en Texas! Sepa quiénes deben renovar la licencia con el nuevo diseño: pasos y requisitos

Suscríbete a nuestros canales

Las nuevas licencias entraron en vigencia este 18 de agosto en Texas. El Departamento de Seguridad Pública anuncia cambios en tres tipos de documentos oficiales.

Según Telemundo, esta actualización representa la primera modificación desde 2020 y busca mejorar la legibilidad de los datos personales en cada tarjeta.

Texas: las nuevas licencias responden a exigencias federales y refuerzan la seguridad

El rediseño se alinea con los requisitos de la Ley Real ID y fortalece los mecanismos de protección contra fraudes documentales.

Además, el DPS confirma que las licencias anteriores seguirán siendo válidas hasta su fecha de expiración, sin necesidad de renovación inmediata.

Por lo tanto, las nuevas licencias no sustituyen de forma obligatoria a las versiones previas, pero sí marcan un cambio estructural importante.

Las nuevas licencias se convierten en referencia para futuras políticas de identificación en el estado.

Cómo solicitar la nueva licencia de conducir de Texas

De acuerdo con el portal web del gobierno de Texas. si llegó recientemente al estado o es la primera vez que obtiene una licencia de conducir, deberá realizar la solicitud personalmente en una oficina de licencias de conducir. Todos los conductores nuevos deben realizar lo siguiente:

Presentar una solicitud de licencia de conducir con la documentación requerida

Programar una cita en una oficina de licencias de conducir

Pagar la tarifa de solicitud de la licencia de conducir

Proporcionar las huellas del pulgar para una verificación de antecedentes penales

Solicitar que le tomen una foto

Aprobar un examen de la vista

Completar y aprobar pruebas de conocimiento y conducción del proveedor del estado o un proveedor externo certificado

Requisitos para la solicitud de una licencia de conducir e identificación

Para obtener una licencia de conducir, deberá tener lo siguiente:

Prueba de ciudadanía o estancia legal en los EEUU

Prueba de que es residente de Texas

Un número y una tarjeta de Seguro Social

Registro de vehículos en Texas

Comprobante de seguro de automóvil

Todos los documentos deben ser actuales y vigentes. Si su nombre no es el que figura en su certificado de nacimiento, deberá presentar una prueba legal que documente el cambio de nombre.

Algunos conductores deben seguir más pasos y necesitan documentación adicional para su tipo de solicitud incluso:

Nuevos residentes de Texas

Conductores adolescentes

Visitantes temporales y estudiantes extranjeros

Motociclistas

Veteranos militares estadounidenses

Renovaciones y reemplazos de licencias de conducir e identificaciones

Puede renovar su licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas:

En línea

Por teléfono

Personalmente en una oficina del Departamento de Seguridad Pública

Por correo postal

Cada método de renovación tiene requisitos de elegibilidad diferentes.

Nuevas licencias: materiales y formatos diferenciados

El DPS utiliza policarbonato para fabricar las nuevas licencias, un material que impide manipulaciones y mejora la durabilidad del documento.

Mientras tanto, los grabados láser dificultan la falsificación y permiten verificar la autenticidad con mayor precisión.

Por ejemplo, la licencia para adultos adopta un formato horizontal, mientras que la de menores aparece en orientación vertical.

En consecuencia, las nuevas licencias ofrecen una lectura más clara y una distinción visual inmediata entre tipos de usuarios.

El rediseño busca facilitar la verificación en procesos electorales, controles viales y trámites administrativos.

En tal sentido, El DPS reafirma que este cambio responde a criterios técnicos y legales, no a una exigencia de renovación masiva.

