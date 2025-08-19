Ciudadanía americana en Florida: estas son las oficinas de USCIS en las que debes tramitar tu solicitud

Suscríbete a nuestros canales

Iniciar el trámite de la ciudadanía americana es un proceso de gran importancia para los inmigrantes elegibles en Estados Unidos (EEUU), esto es lo que deben saber los que hacen vida en Florida.

Es vital que los solicitantes tengan claro cómo y dónde deben enviar la documentación necesaria al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).

Esta es la entidad encargada de recibir y procesar todo lo correspondiente al proceso, al igual que la mayoría de los trámites migratorios.

En este punto, los interesados en hacer la solicitud deben tener presente que entre la gran variedad de oficinas con las que cuenta USCIS en cada estado, no todas están habilitadas para recibir este tipo de peticiones.

Desconocer esta información puede llevarle a encontrar grandes retrasos e incluso a perder su dinero, recuerde que la tarifa que paga a la hora de pedir el procesamiento de su trámite no es rembolsable.

Uno de los primeros puntos clave sobre este tema es que hay dos opciones para presentar su solicitud:

En línea o por correo postal (en formato impreso).

¿Quiénes deben iniciar su solicitud en formato físico?: oficinas válidas para Florida

Sin embargo, debe saber que USCIS indica que, si se va a solicitar una reducción de tarifa o exención de pago, no es posible hacer el trámite en vía web.

Es decir, para disfrutar de dicho beneficio, además de ser elegible para la exención, debe enviar el formato impreso junto con la solicitud de exención apropiada y la evidencia que se requiera.

Si este es su caso, debe saber a dónde tiene que enviar su Formulario N-400, Solicitud de Naturalización.

Esta es la dirección habilitada para varios estados, incluyendo Florida:

Localidad Segura de USCIS en Elgin (Lockbox)

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS):

USCIS

Attn: N-400

P.O. Box 4060

Carol Stream, IL 60197-4060

Entregas de mensajería por FedEx, UPS o DHL:

USCIS

Attn: N-400 (Box 4060)

2500 Westfield Drive

Elgin, IL 60124-7836

Ahora, si usted es cónyuge, padre o hijo de un miembro del servicio militar fallecido, debe enviar su solicitud a:

Localidad Segura de USCIS en Chicago (Lockbox)

Entregas por Correo Postal de Estados Unidos (USPS):

USCIS

Attn: Military N-400

P.O. Box 4446

Chicago, IL 60680-4446

Entregas de mensajería por FedEx, UPS o DHL:

USCIS

Attn: Military N-400 (Box 4446)

131 S. Dearborn, 3rd Floor

Chicago, IL 60603-5517

Antes de hacer su envío, USCIS recomienda asegurarse de que la fecha de edición y los números de las páginas estén visibles en la parte inferior de todas las hojas y que todas sean de la misma publicación, para así evitar el rechazo del trámite o demoras adicionales.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube