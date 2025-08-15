¿Quieres comida gratis? Este restaurante de EEUU premia a sus clientes más leales: cómo y cuándo participar

Suscríbete a nuestros canales

Los clientes que demuestren sus conocimientos sobre una popular cadena de comida Tex-Mex en Estados Unidos pueden llevarse premios.

La empresa regala más de un millón de dólares en comida, pero esta promoción especial tiene un tiempo limitado, informó La Nación.

Para ganar, los participantes deben responder preguntas sobre la historia de la marca. Si aciertan, la cadena les recompensa con comida gratis. La iniciativa busca premiar a los fanáticos más leales y atraer a nuevos clientes.

¿Cuál es la cadena de restaurantes que premia con comida gratis?

Chipotle Mexican Grill es la cadena detrás de la promoción. La empresa lanzó un juego en línea llamado "Chipotle IQ".

El juego pone a prueba el conocimiento de los participantes sobre la marca, sus ingredientes y prácticas de sostenibilidad.

El premio es una tarjeta de regalo digital que se puede canjear por comida. Cada día, la compañía entrega 50.000 tarjetas de regalo de diez dólares.

¿Cómo participar y ganar?

Los interesados pueden acceder al juego "Chipotle IQ" a través de la página web de la cadena.

Cada participante tiene una oportunidad diaria para responder las preguntas. Ganan si responden todas las preguntas correctamente en un tiempo récord.

El juego presenta preguntas de opción múltiple, verdadero o falso, y respuesta corta. La trivia está disponible de 9:01 a. m. a 8:59 p. m. (hora del este).

La promoción comienza este 19 de agosto y finaliza el 29 de agosto, así que los interesados deben participar rápido para conseguir comida gratis.

¿Cómo se canjean los premios de Chipotle?

Con cinco respuestas correctas, los jugadores compiten por premios limitados. Cada hora, los primeros 10.000 jugadores ganan uno de estos premios: un combo "compra uno, recibe otro gratis", o aderezos exclusivos como el Adobo Ranch y el Queso Blanco.

Hay 6.000 combos, 2.000 aderezos Adobo Ranch y 2.000 Queso Blanco disponibles cada hora.

Si un jugador acierta cuatro de las cinco preguntas, recibe 25 puntos para su cuenta de recompensas. La empresa reparte hasta 400.000 puntos al día.

La promoción permite a cada persona ganar hasta tres premios en total: un combo, un acompañamiento y los puntos de recompensa.

