Lanzan nueva licencia de conducir en Texas: conozca el diseño que evitará falsificaciones y traerá otros beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El Departamento de Seguridad Pública de Texas, (DPS, por sus siglas en inglés) puso en circulación el nuevo diseño para las licencias de conducir, tarjetas de identificación y certificados de identificación electoral en el estado.

Las nuevas tarjetas están fabricadas en policarbonato, un material altamente resistente a manipulaciones, e incluyen grabados láser que las hacen mucho más difíciles de replicar.

Estos nuevos documentos, conservan los identificadores actuales como los símbolos para donantes de órganos, veteranos o personas con impedimento auditivo y agregan características como elementos ópticos variables con protección UV, relieve táctil y un “look-through” dinámico.

Una estrella negra en lugar de dorada

La clásica estrella dorada que indicaba cumplimiento con la norma Real ID ha sido reemplazada por una estrella negra, grabada con láser en la esquina superior derecha, manteniendo la indicación de que la tarjeta cumple con los requerimientos federales.

Este diseño, el primero desde la actualización de 2020, mejora la claridad y la disposición de la información personal para facilitar su lectura.

Las licencias e identificaciones con el diseño anterior siguen siendo válidas hasta su fecha de expiración, por lo que no es necesario renovarlas de inmediato.

Rediseño la licencia de Texas

Este rediseño responde tanto a nuevas exigencias de seguridad como a normativas federales, en particular las relacionadas con la Ley Real ID.

Desde mayo de 2025 ya se exige una tarjeta Real ID para abordar vuelos domésticos y acceder a instalaciones federales, aunque Texas había estado emitiendo tarjetas conformes desde octubre de 2016.

Visita nuestras sección: Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.