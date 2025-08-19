Trump anuncia el "Trilat": la jugada maestra para la paz entre Rusia y Ucrania

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, logró otro avance en la resolución pacífica del conflicto entre Rusia y Ucrania, luego de sostener encuentros por separado con los mandatarios Vladimir Putin el pasado viernes en Alaska, y Volodymyr Zelensky este lunes en Washington.

En un mensaje en su red social Truth Social, informó que comenzó a “organizar” una reunión entre Putin y Zelenski en un lugar “por determinar”.

"Después de esa reunión, tendremos una trilateral, en la que estarían los dos presidentes y yo mismo", agregó Trump.

Este encuentro, que es un importante paso para poner fin al conflicto que escaló en febrero de 2022, se dará casi seis años después del último encuentro que sostuvieron Zelenski y Puntin en diciembre de 2019, en París, junto a los líderes de Francia y Alemania.

En esa reunión se tenía previsto encontrar una manera de poner fin a lo que entonces eran cinco años de combates en el este de Ucrania refiere Euro News.

Sin embargo, fue un fracaso en el que se evidenció la profunda enemistad entre ambos mandatarios y el hecho de que sus posturas sobre el Donbás ya eran entonces irreconciliables.

Reunión de Trump y Zelensky

Con respecto al encuentro en la Casa Blanca de los mandatarios de EEUU y Ucrania, Trump la calificó de “excelente”, mencionando que a esta reunión también asistieron los presidentes de Francia, Emmanuel Macron; Finlandia, Alexander Stubb.

Así como la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni; el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer; el canciller de la República Federal de Alemania, Friedrich Merz; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“La reunión culminó con una nueva reunión en el Despacho Oval. Durante la reunión, abordamos las garantías de seguridad para Ucrania, que serían proporcionadas por los distintos países europeos, en coordinación con Estados Unidos”, afirmó en la red social.

Aseguró que “todos están muy contentos con la posibilidad de paz entre Rusia y Ucrania”.