Tarjetas de regalo de Costco en crisis: ¿Por qué el dinero de los clientes se evapora sin explicación?

Las tarjetas de regalo de Costco se convirtieron en el centro de una creciente polémica entre clientes del gigante mayorista.

Lo que antes era visto como una forma práctica de acceder a la cadena sin membresía, ahora está bajo sospecha debido a reportes de usuarios que aseguran que el saldo de sus tarjetas desaparece misteriosamente, destaca Mundo Deportivo.

Los testimonios, difundidos principalmente en Reddit, señalan que varios compradores han visto cómo los fondos de sus tarjetas de regalo, conocidas como Costco Shop Cards, se reducen a cero sin explicación.

Problemas reportados

En algunos casos, las tarjetas físicas llegan a los clientes sin el valor que supuestamente habían cargado previamente, mientras que otros denuncian que después de recargar, al intentar usarlas en tienda, ya no tienen fondos disponibles.

Otro de los inconvenientes más frecuentes es el largo tiempo de espera para recibir las tarjetas físicas.

Según usuarios, este retraso puede extenderse por semanas, generando malestar y restando confianza en el sistema.

Testimonios y respuesta de Costco

En los foros, afectados han compartido experiencias preocupantes. Un usuario relató haber comprado una tarjeta de 500 dólares que en el momento de pagar en tienda marcaba saldo cero.

Otro denunció que, tras utilizar parcialmente su tarjeta, al verificar el monto restante en línea descubrió que había desaparecido.

La situación ha levantado sospechas sobre fallas internas de Costco. Sin embargo, la empresa no ha ofrecido una explicación definitiva.

Según reportes de los clientes, algunos han recibido tarjetas de reemplazo con el monto correcto, mientras que otros fueron responsabilizados por supuestas fallas de seguridad personal.

Lo más alarmante es la falta de un pronunciamiento claro por parte de la compañía. Cuando medios como la Canadian Broadcasting intentaron obtener una declaración oficial, Costco optó por no responder, lo que ha incrementado la frustración y la incertidumbre entre sus consumidores.

