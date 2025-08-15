La decisión de Costco sobre píldoras abortivas que podría cambiar el mercado

Suscríbete a nuestros canales

Costco anunció que no ofrecerá píldoras abortivas en ninguna de sus más de 500 farmacias en Estados Unidos, decisión celebrada por grupos religiosos que durante meses presionaron contra la distribución de la mifepristona, fármaco aprobado por la FDA que, junto con el misoprostol, interrumpe embarazos de hasta 10 semanas.

La empresa, con sede en Washington, argumentó que la medida responde a la “falta de interés” de sus clientes, aunque no aclaró si las presiones conservadoras influyeron, reseña New York Post.

Presión religiosa y respuesta empresarial

La decisión de Costco llega tras una campaña impulsada por Inspire Investing, Alliance Defending Freedom y funcionarios financieros de varios estados, quienes enviaron solicitudes a minoristas como Kroger, Walmart y Albertsons para que no vendieran el medicamento.

Kroger negó haberlo ofrecido, mientras que Walmart y Albertsons aseguraron no tenerlo en stock. Walgreens y CVS, en cambio, lo dispensan en estados sin restricciones, mientras que Amazon no lo comercializa y grupos religiosos buscan mantenerlo así.

El contralor de Nueva York, Brad Lander, calificó la medida como “decepcionante y miope”, argumentando que negar acceso a un medicamento seguro y aprobado puede aislar a clientes y dañar la reputación corporativa.

Acceso desigual y expansión de la telesalud

Tras el fin de las protecciones federales al aborto, el acceso a la mifepristona varía según el estado. Ocho estados con leyes protectoras permiten a médicos enviar la medicación por correo incluso a lugares con prohibiciones. Según la Sociedad de Planificación Familiar, los envíos postales pasaron de representar el 5% de los abortos antes de 2022 a cerca del 25% en la actualidad.

Este modelo de distribución ha generado disputas legales: médicos han enfrentado demandas y cargos criminales por enviar píldoras a pacientes en estados con restricciones, lo que refleja la creciente polarización sobre el aborto con medicamentos en EE.UU.

