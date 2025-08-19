Una nueva ley de Texas pone en jaque a los indocumentados: así afecta a los inmigrantes

Suscríbete a nuestros canales

Una demanda federal y un acuerdo legal han puesto fin al beneficio que permitía a miles de estudiantes indocumentados en Texas pagar la matrícula universitaria como residentes locales.

Esta decisión anula la Texas Dream Act de 2001, por lo que el costo de la educación se elevará drásticamente para ellos.

El Houston Chronicle menciona a una estudiante de Texas A&M-San Antonio que, a solo ocho créditos de terminar su carrera, teme no poder continuar debido al incremento en el costo.

Profesores y grupos estudiantiles en varias universidades advierten que esta política tendrá un impacto severo en la retención y graduación de muchos alumnos.

Por otro lado, el Austin-American Statesman detalla que universidades y grupos defensores como la ACLU han pedido a un juez que detenga la aplicación inmediata de la medida para poder evaluar sus consecuencias. No obstante, el estado no ha mostrado señales de revertir la decisión.

¿Qué acciones pueden tomar los estudiantes afectados por esta medida en Texas?

Para evaluar opciones como reducir la carga académica, transferirte a instituciones más accesibles o cursar parte de tus estudios en community colleges, puedes consultar a un asesor académico.

Según la agencia de noticias AP, la medida de Texas podría incitar a otros estados a reevaluar beneficios similares, convirtiendo al estado en un ejemplo clave en el debate nacional sobre la educación para estudiantes indocumentados.

Ante el aumento de la incertidumbre, es crucial que los estudiantes se mantengan informados y busquen asesoría especializada si quieren continuar su formación universitaria a pesar de las nuevas barreras económicas.

