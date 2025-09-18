Clima

Onda tropical N.°35 en Venezuela: dónde lloverá según el pronóstico del Inameh

La onda tropical N.°35 causará lluvias en ciertas regiones de Venezuela, según alerta del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología.

Por Jheilyn Cermeño
Jueves, 18 de septiembre de 2025 a las 07:45 am
Onda tropical N.°35 en Venezuela: dónde lloverá según el pronóstico del Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este jueves 18 de septiembre la onda tropical N.°35 está sobre Venezuela.

De acuerdo con el reporte del Inameh, se encuentra ubicada sobre el occidente del territorio venezolano.

En tal sentido, en horas de la mañana, habrá cielo parcialmente nublado alternando con áreas despejadas, y algunos mantos nubosos generando lluvias dispersas.

Según el pronóstico del Inameh en zonas de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Bolívar, Región Insular, Llanos Centrales, Occidentales, Andes y Zulia.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Por otra parte, durante la tarde y noche se estima desarrollo nuboso en la mayor parte del territorio nacional, con precipitaciones de variada intensidad y descargas eléctricas ocasionales, siendo más intensas y frecuentes en zonas de Bolívar, Amazonas, Monagas, sur de Anzoátegui, Lara, Falcón, Andes y sur de Zulia.

Del mismo modo, en su pronóstico de última hora, el Inameh alerta que se observa formación de células convectivas de rápida evolución, que propician lluvias o chubascos de intensidad variable y descargas eléctricas en zonas de Zulia, noroeste de Trujillo, Mérida, Cojedes, oeste de Guárico, Carabobo y Aragua, con tendencia a desplazarse el desarrollo convectivo a zonas al oeste de la Gran Caracas, condiciones meteorológicas que se estima continúen por las próximas dos horas.

