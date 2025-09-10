Onda tropical N.°34 se aproxima a territorio de Venezuela: pronóstico del Inameh para las próximas horas

Suscríbete a nuestros canales

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que para este miércoles 10 de septiembre en la mañana prevalecerá nubosidad parcial y zonas despejadas en buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se exceptúa al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Cojedes, este de Miranda, Apure, Barinas, Portuguesa y lago de Maracaibo, donde zonas nubladas estarán acompañadas de precipitaciones variables.

¿Qué pronostica el Inameh para la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Inameh prevé desarrollo de nubosidad, generadora de lluvias y chubascos con ocasionales descargas eléctricas en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Centrales, Occidentales, Falcón, norte de Lara, Centro Norte Costero, Andes y Zulia.

Sobre la Gran Caracas, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología estima parcialmente nublado en horas de la mañana, con algunas lloviznas intermitentes al este de Miranda.

En horas de la noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

Además, alertó que la onda tropical número 34 ingresará al territorio nacional en las próximas horas por la Guayana Esequiba.

De igual modo, detalló que la vaguada 35 llegará al país entre el domingo 14 y el lunes 15 de septiembre.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Para mantenerte informado, sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube