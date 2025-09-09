Pronóstico del Inameh para las próximas seis horas: ¿Dónde lloverá?

Suscríbete a nuestros canales

Para Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima este martes 9 de septiembre cielo parcialmente nublado.

De acuerdo con el pronóstico del Inameh, se resaltan zonas con precipitaciones en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, noreste de Monagas, este de Sucre, Guárico, Apure, Trujillo y Zulia.

Además, prevalece cielo de parcial a despejado en gran parte del territorio nacional en zonas de Bolívar, norte de Amazonas, noreste de Guárico, sur de Aragua, oeste de Apure, oeste de Barinas, oeste de Trujillo, Mérida, norte de Táchira y Zulia, donde áreas nubladas originan precipitaciones de variable intensidad.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Durante la tarde y noche, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé que habrá un aumento progresivo de la cobertura nubosa con lluvias o chubascos y eventuales descargas eléctricas, con mayor intensidad en Bolívar, Amazonas, Nororiente, Llanos Occidentales, Falcón, Lara, Región Central, Andes y Zulia.

Para la Gran Caracas, se espera cielo de parcial a despejado en horas de la mañana; por otra parte, en la tarde y noche se esperan áreas con nubosidad y precipitaciones variables.

