Pronóstico del Inameh: cielo nublado con lluvias o chubascos sobre estas regiones

Para Venezuela, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) estima cielo nublado con lluvias o chubascos en ciertas regiones.

De acuerdo con el reporte del Inameh en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes, Zulia, Llanos Centrales y Occidentales.

Así mismo, mantos nubosos con posibles lluvias o lloviznas dispersas en Delta Amacuro, este de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo y este de Falcón. El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial y zonas poco nubladas.

En las próximas seis horas, el Inameh informó sobre cielo nublado en gran parte del país; y por otra parte, se espera desarrollo nuboso con lluvias o chubascos y actividad eléctrica, especialmente en partes de la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, los Andes, Zulia, Llanos Centrales y Occidentales,* con algunas lloviznas dispersas ocasionales en zonas de Sucre, Miranda, sur de Aragua, Carabobo y este de Falcón.

¿Cómo será el clima en la tarde y noche?

Por otra parte, para la tarde y la noche se espera incremento de la cobertura nubosa asociada a precipitaciones de intensidad variable en buena parte del territorio nacional, siendo más intensas y frecuentes en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, regiones llaneras, los Andes y Zulia.

