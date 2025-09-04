Lluvias y chubascos en las próximas horas: pronóstico del Inameh para Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

Para este jueves 4 de septiembre, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) informó que sobre Venezuela se esperan lluvias y chubascos para las próximas horas.

Durante la mañana, la nubosidad será variable con precipitaciones débiles y aisladas al sur del país, principalmente en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Llanos Centrales Occidentales, así como en las zonas de la Cordillera Andina, lago de Maracaibo y en la costa oriental de Sucre y Delta Amacuro.

No se descartan algunas precipitaciones aisladas en zonas de montaña de Miranda y La Guaira. El resto del país se mantendrá con nubosidad parcial y zonas poco nubladas.

¿Cuál es el pronóstico para la tarde y noche?

Para la tarde y la noche, el Inameh prevé períodos con mayor actividad, donde la nubosidad aumentará progresivamente con lluvias de variable intensidad con tormentas eléctricas y ráfagas de viento.

De acuerdo con el pronóstico en la Guayana Esequiba, Bolívar, Amazonas, Guárico, Cojedes, Yaracuy, Falcón, Lara, Portuguesa, Barinas, Apure, la región de los Andes y Zulia.

Las lluvias también se harán presentes en la Región Oriental, mientras que en la Región Central, las lluvias serán más débiles y de menor intensidad.

Mientras que específicamente para la Gran Caracas, parcialmente nublado en horas de la mañana; se esperan algunas lloviznas dispersas. Después del mediodía aumenta la cobertura nubosa, incrementando las precipitaciones con actividad tormentosa.

Además, informó que la onda tropical N.°33 transita por territorio nacional en la Guayana Esequiba.

