Si vas a viajar a Roma a presenciar la canonización de dos santos venezolanos, tienes que saber esto

El próximo 19 de octubre del presente año, se llevará a cabo la Ceremonia de Canonización de los beatos venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles en la plaza de San Pedro de Roma, Italia.

Asistir a este gran evento religioso tiene su costo en boleto de avión, hospedaje, comida, entre otros. Es por ello que diversas agencias de viajes están ofreciendo paquetes con todo incluído y con escala en Madrid o Turquía

Entre esas oficinas podemos mencionar Viajes Lina Tour, que está ofreciendo un paquete en 2,560 euros, que incluye seis días y seis noches, una de ellas en Madrid, desayuno, traslados, acceso a la Misa de Canonización, tour tipo peregrinación y asistencia de viaje.

Es importante mencionar, que el precio mencionado estaba disponible hasta hace un mes, para obtener uno actualizado debe comunicarse con la agencia de viaje.

Temperatura en Roma para esa fecha

De acuerdo con el pronóstico meteorológico de Tiempo3, las temperaturas oscilarán desde bajas 16°C y altas de 23°C, entre el 17 y 21 de octubre.

Como las temperaturas varían durante lo largo del día, Conoce Roma recomienda vestir en capas, es decir, llevar ropa a la que se le pueda añadir o quitar según sea necesario como una chaqueta ligera o un suéter son opciones adecuadas para las mañanas o noches más frescas. Puedes agregar al outfit sombrero y lentes de sol.

Normas de vestimenta para del Vaticano

Visitar este lugar requiere comportamiento y apariencia, por lo que el Vaticano estableció un código de vestimenta.

Directrices

Para hombres

No son aceptables shorts por encima de la rodilla, camisetas sin mangas y ropa deportiva ni gorras.

Aceptan pantalones de algodón ligeros o de lino, camisa transpirable o polo que cubra los hombros.

Para mujeres

Prendas ajustadas, los crop tops o tejidos transparentes, no son permitidas.

Deben usar faldas o vestidos por debajo de la rodilla, al igual que blusas con mangas.

Para infantes

Los niños deben llevar shorts largos o pantalones con camiseta que cubra los hombros.

En el caso de las niñas, vestidos o faldas a la altura de la rodilla o más largas, nada de tops sin mangas.

Es recomendable que el tejido de la ropa sea transpirables que cubran el cuerpo, también pueden llevar suéter ligero o pañuelo.