Onda tropical 33 transita por el territorio nacional: ¿qué estados afectará?

La onda tropical número 33 ingresó este miércoles al territorio nacional por la Guayana Esequiba, informó el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh).

En su cuenta en Telegram, explicó que la vaguada interactúa con la zona de convergencia intertropical y el calentamiento diurno.

Agregó que está generando nubosidad acompañada de precipitaciones de intensidad variable y algunas descargas eléctricas en áreas del Esequibo.

Así como en los estados Bolívar, Amazonas, este de Apure, Delta Amacuro, Monagas, Sucre, norte de Anzoátegui, partes de Guárico, sur de Miranda, oeste de La Guaira, Aragua, Carabobo, Cojedes, Portuguesa, Yaracuy, Falcón, Lara y Norte de Barinas.

“La onda tropical número 34 está desplazándose sobre el Atlántico central Tropical (...) se estima su llegada a nuestra Guayana Esequiba entre el miércoles 10 y jueves 11 de septiembre”, acotó.

Ondas tropicales en Venezuela

De acuerdo con el Inameh, este año se espera la formación de entre 55 y 60 ondas tropicales, de las cuales 40 y 45 impactarán directamente el territorio nacional.

Hasta el momento, han transitado por el territorio nacional 28 vaguadas.