Freddy Ñánez sobre video de EEUU: Es muy probable que sea creado con IA

El ministro de Comunicación e Información, Freddy Ñáñez puso en duda este martes la veracidad de las imágenes mostradas por Donald Trump en la que se ve un supuesto barco con droga que fue neutralizado por el Ejército estadounidense saliendo de las costas venezolanas.

A través de su cuenta en Telegram, Ñáñez señaló que, tras consultar con Gemini, la IA de Google, esta arrojó que las imágenes publicadas por el secretario de Estado, Marco Rubio, "muy probablemente" se crearon con inteligencia artificial.

"Si bien no puedo confirmar con certeza las herramientas exactas utilizadas, varios elementos sugieren que fue generado por IA", señala la respuesta de Gemini publicada por el ministro.

Asimismo, en la respuesta se explica que el video muestra un barco que es atacado y luego explota de una forma que, a su criterio, parece una "animación simplificada, casi de dibujos animados", en lugar de una representación realista de una explosión.

"El video contiene artefactos de movimiento y una falta de detalle realista, algo habitual en los videos generados por IA. El agua, en particular, se ve muy estilizada y poco natural", indicó la IA.

Marca de agua desconocida alimenta las dudas de posible falsificación

Del mismo modo, el contenido del video parece estar compuesto de diferentes elementos, incluyendo el texto “SIN CLASIFICAR” y una marca de agua de origen desconocido, siendo estos elementos muy comunes en "clasificar" y una marca de agua cuyo origen es desconocido, siendo este topo de detalles muy comunes para el contenido generado como IA.

La respuesta expuesta por la aplicación de Google sentenció que este tipo de videos son generalmente conocidos como "deepfake", y son muy comunes para fines de desinformación y entretenimiento.

Anuncio de Trump sobre ataque al barco

Durante la tarde de este martes, el presidente Trump anunció este martes desde la Oficina Oval en la Casa Blanca que Estados Unidos “disparó” a un barco que transportaba presunta droga desde Venezuela, en medio del despliegue militar en el mar Caribe.

“Acabamos de disparar a un barco que transportaba drogas. Pasó hace unos momentos”, dijo el presidente Trump en una rueda de prensa posterior a su anuncio en la Casa Blanca.

Luego de estas declaraciones, Rubio publicó el video en el que se ve el presunto bote navegando por el caribe, algo que ha generado diversas reacciones.

