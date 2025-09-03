Arriba al país un nuevo vuelo con más de 280 venezolanos desde EEUU

Suscríbete a nuestros canales

La tarde de este miércoles 03 de septiembre, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía el vuelo 64 de la Gran Misión "Vuelta a la Patria", con 286 migrantes venezolanos repatriados desde Texas, Estados Unidos.

De acuerdo a los reportes de las autoridades nacionales, los venezolanos repatriados, están conformados por 30 mujeres, 250 hombres, 3 niños y 3 niñas.

El recibimiento de los migrantes estuvo a cargo de representantes de diversos organismos de seguridad ciudadana, entre ellos, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y el Cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana (CPNB), entre otros.

La publicación realizada por la Misión "Vuelta a la Patria" en su cuenta de Instagram, informa que los migrantes repatriados "están listos para el gran reencuentro familiar".

Más de once mil venezolanos

Desde la reanudación del Plan Vuelta a la Patria, el pasado mes de febrero del presente año, más de once mil venezolanos repatriados han regresado al país.

Protocolo de recepción de repatriados

Tras su desembarque en el aeropuerto de Maiquetía, los ciudadanos pasan por un túnel migratorio, donde son entrevistados con el fin de revisar su situación.

Luego de ello, reciben atención médica por parte de las instituciones del Estado, para después trasladarlos a sus hogares.

Sin embargo, en caso de que algún repatriado tenga antecedente penal en el país se procederá a realizar el proceso judicial pertinente.

