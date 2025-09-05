Venezuela recibe la primera instalación petrolera flotante: Este es el nivel de producción estimado para 2026

Suscríbete a nuestros canales

Una instalación petrolera flotante llegó al país para producir petróleo, la cual será operada por China Concord Resources Corp (CCRC).

Esta estructura llegó directamente al Lago de Maracaibo en el estado Zulia, entidad que es la segunda con mayor producción petrolera de todo el país.

Primera instalación petrolera flotante en Venezuela

De acuerdo con una nota de la Agencia Reuters, la empresa petrolera de China será quien opere la instalación como parte de un proyecto de 1.000 millones de dólares.

Cabe destacar que CCRC está aplicando medidas para intensificar la producción petrolera en dos importantes campos ubicados al oeste de Venezuela, que son Lago Cinco y Lagunillas.

Desde el año 2024 esta energética petrolera comenzó negociaciones para operar en los yacimientos petrolíferos en Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), como parte de un contrato de producción conjunta de 20 años.

Instalación petrolera flotante

Se trata de la instalación identificada como plataforma Alula, la cual es una instalación marina autoelevable que llegó a Maracaibo desde el puerto de Zhoushan, en China.

Durante el fin de semana pasado llegó al Lago de Maracaibo guiada por un remolcador hasta su ubicación en Lagunillas.

Cabe destacar que esta instalación petrolera flotante es la primera infraestructura de gran envergadura que se instala en el Lago de Maracaibo en años.

La empresa asiática CCRC envió personal especializado en el desarrollo de yacimientos petrolíferos con el fin de reabrir pronto 100 pozos aproximadamente.

Nivel de producción estimado para 2026

En esta instalación se espera la producción de una mezcla de petróleo ligero el cual estará destinado a PDVSA y un crudo pesado destinado a China.

Asimismo, estiman la producción de unos 60.000 barriles al día a finales del año 2026, en relación a los 12 mil barriles diarios que se producen actualmente en el país.

