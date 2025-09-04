Yván Gil sobre la instalación de base militar de EEUU en Ecuador: Es una ofensa

Suscríbete a nuestros canales

El canciller de la República, Yván Gil, afirmó que es una “ofensa” para el pueblo de Ecuador y su Fuerza Armada, la intención de Estados Unidos (EEUU) de instalar una base militar en ese país.

Una declaración que dio en su cuenta de Telegram, luego de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, informara, desde Quito, que el presidente Donald Trump está dispuesto a evaluar "muy de cerca" la reinstalación de una base militar en Ecuador, al considerarlo un "lugar estratégico".

“Rubio escupe sus mentiras desde territorio sagrado del bolivarianismo, el Ecuador de Bolívar, de Sucre, de Manuela Sáenz y Eloy Alfaro. Sus palabras son una ofensa al pueblo ecuatoriano y a su Fuerza Armada. ¿Qué pensará Ecuador cuando escucha a Rubio proponer bases militares extranjeras en su suelo, mientras su presidente protege un negocio de drogas disfrazado de política?”, indicó Gil.

“Y para mayor ironía, se sienta al lado de Daniel Noboa (presidente de Ecuador): el bananero que ya no exporta frutas sino drogas hacia EE.UU. y Europa, con la complicidad de la DEA”, agregó.

De acuerdo con EFE, Noboa pondrá a voto en un referendo un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encuentra la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras en el país, impuesta en la Constitución de 2008 que promovió el expresidente Rafael Correa.

“Rubio arremete contra la ONU”

El canciller venezolano también aseguró que Rubio en “su afán de agredir a Venezuela, arremete contra la ONU y contra todos los datos científicos que confirman que nuestro país está libre de cultivos ilícitos y combate el narcotráfico con eficacia ejemplar”.

“Esa es la lógica nazi y gangsteril: negar la evidencia, inventar enemigos y sembrar odio para encubrir fracasos. Lo hace nervioso, a la defensiva, intentando tapar su absoluta derrota en la política de persecución contra América Latina”, señaló.

“Rubio no ataca a Venezuela: ataca la verdad, la historia y la dignidad de nuestros pueblos. Y al hacerlo, confirma su destino: el del político fracasado que se seca en el odio. Con Rubio se confirma lo que dijo Einstein: Dos cosas son infinitas: la estupidez humana y el universo”, concluyó Gil.