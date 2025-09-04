Caribbean Airlines suspende sus vuelos en Venezuela: esta es la ruta afectada

Suscríbete a nuestros canales

Caribbean Airlines informó este 4 de septiembre, que sus cuatro vuelos Caracas - Trinidad y Tobago programados para este mes, se suspenden de forma indefinida.

La empresa informó que cualquier decisión sobre la continuidad de las operaciones en Caracas, más allá de septiembre, será comunicada oportunamente a través de su portal web y redes sociales oficiales.

Quienes ya hayan viajado a Caracas y se vean impactados en su trayecto de regreso, también contarán con las mismas alternativas: reembolso, reprogramación o reacomodación en otra aerolínea.

Caribbean Airlines ratificó su compromiso con los usuarios, asegurando que se están habilitando los canales de atención para responder de manera ágil a cada caso.

Comunicado

1. ¿Cuánto tiempo durará la suspensión de vuelos entre Trinidad y Caracas?

En este momento, Caribbean Airlines ha suspendido las operaciones de vuelo entre Trinidad y Caracas durante el mes de septiembre de 2025. Esta suspensión de servicio afecta a los vuelos BW 300 y BW 301 de los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre.

Cualquier actualización adicional sobre la operación de Caribbean Airlines en Caracas más allá de septiembre estará disponible en [www.caribbean-airlines.com](http://www.caribbean-airlines.com) y en todas las plataformas de redes sociales.

2. ¿Tienen derecho los clientes a un reembolso?

Sí. Los clientes con boletos en los vuelos BW 300/BW 301 de los días 6, 13, 20 y 27 de septiembre pueden solicitar el reembolso de sus boletos a través del Centro de Reservaciones de Caribbean Airlines, una oficina de boletos de Caribbean Airlines o mediante agentes de viaje.

3. ¿Pueden los pasajeros ya reservados en los vuelos afectados de Caribbean Airlines ser reubicados en otro vuelo de Caribbean Airlines hacia/desde Caracas?

Sí. Los pasajeros que ya tenían reservaciones en vuelos POS/CCS suspendidos durante septiembre podrán reprogramarse en futuros vuelos disponibles de Caribbean Airlines sin penalidad.

4. ¿Facilitará Caribbean Airlines el viaje de los pasajeros afectados en otra aerolínea que pueda estar operando en septiembre?

Sí. Caribbean Airlines facilitará la reacomodación de pasajeros en una aerolínea alternativa, sujeto a la disponibilidad de asientos.

5. ¿Cuáles son las opciones disponibles para los clientes que ya han viajado hacia/desde Caracas, con un vuelo de regreso ahora suspendido?

Los pasajeros cuyo trayecto de regreso haya sido afectado por la suspensión podrán:

Reprogramar en un vuelo futuro disponible de Caribbean Airlines.

Ser acomodados en una aerolínea alternativa, sujeto a disponibilidad de asientos.

Solicitar el reembolso de la parte no utilizada de su boleto.

Visite nuestra sección Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube