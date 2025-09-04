Maduro invita a expertos de seguridad al país: Pueden venir a revisar que Venezuela es libre de plantaciones de coca

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, invitó al país a expertos internacionales con conocimientos en seguridad o narcotráfico, para que comprueben “en el terreno” que Venezuela es territorio libre de “plantaciones de coca, de laboratorios procesadores y producción”.

“Hay informes de la ONU y de organismo de muchos países que dicen lo que es la verdad en el terreno, y la verdad en el terreno, es que puede venir el experto que quiera en el mundo en materia de seguridad o narcotráfico a revisar que Venezuela es territorio libre de plantaciones de coca, libre de laboratorios procesadores de coca, y de producción de cocaína”, indicó Maduro, en transmisión de radio y televisión.

Aseguró que estos organismos tienen conocimiento de que el 87% de esta droga se produce en Colombia y sale por el pacífico, el 60% por los puertos de Ecuador a través de “la empresa familiar exportadora de bananos (plátanos) del presidente de (ese último país), Daniel Noboa” y el 8% por La Guajira de la nación de neogranadina.

“Y apenas el 5 por cierto, lo sabe la ONU y varios organismos del mundo, intentan pasarlo por Venezuela. Y les puedo decir que a ese porcentaje le damos plomo gracias (...) a las incautaciones de los diversos organismo de seguridad”, afirmó el jefe de Estado.

Agregó que esas operaciones contra el narcotráfico realizadas en el territorio nacional superan el 70%, “y estoy seguro que vamos a llegar al 100%”.

“Venezuela será territorio (...) de paso de ningún tipo de forma de narcotráfico”, enfatizó.

Alistamiento y convocatoria

Durante su alocución, el primer mandatario anunció que el alistamiento a la Milicia Bolivariana será permanente a través del Sistema Patria.

“Se saturaron los puntos de inscripción. Bueno, ahora lo puede hacer a través del Sistema Patria”, expresó Maduro, designando a la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, como la encargada de dirigir este proceso de registro.

Además, convocó a los más de 8 millones 200 mil venezolanos que se alistaron a la gran jornada organizativa y de movilización de fuerzas, que se realizará este viernes 5 de septiembre.

“Esta primera activación será para brindar la primera inducción de esta nueva etapa y, una vez que se active, los alistados pasarán a niveles más elevados y superiores”, dijo Maduro.