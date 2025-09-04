FANB inutiliza nueva aeronave: cuál es el balance durante este 2025

Suscríbete a nuestros canales

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, informó sobre la incautación e inutilización de una nueva aeronave.

A través de sus redes sociales, el militar compartió detalles del procedimiento que se desarrolló en el estado Amazonas.

Aeronave inutilizada por la FANB

Hernández Lárez indicó que la incautación se dio luego de un operativo en el municipio Maroa.

Precisó que se trataba de una aeronave asociada a grupos TANCOL con matrícula de Brasil.

"Unidades de reacción rápida 'URRA' permanecen desplegadas patrullando en los límites fronterizos en todo el territorio nacional, en ejercicio de nuestra soberanía nacional, salvaguardando la honra e independencia de la Patria", escribió en su cuenta oficial de Instagram.

"Con la destrucción de esta avioneta, llegamos a un average de 402 aeronaves inutilizadas asociadas al narcotráfico que intentan utilizar nuestro territorio como plataforma para delinquir, aprovechándose de la espesura de la vegetación. ¡Venezuela es territorio de paz, donde luchamos a diario contra el flagelo de las drogas!", agrego el funcionario en otra publicación.

También puede visitar nuestra sección: Nacionales

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube