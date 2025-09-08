Maduro anuncia el inicio de la Navidad a partir del 1º de octubre

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la República, Nicolás Maduro, decretó este lunes que a partir del 1º de octubre arranca la Navidad en Venezuela.

“Vamos a aplicar la fórmula de otros años, que no ha ido muy bien, para la economía, la cultura, la felicidad, y vamos a decretar desde el 1º de octubre la Navidad, otra vez”, indicó el jefe de Estado, en su programa “Con Maduro +”.

Aseguró que los venezolanos tienen derecho a celebrar con alegría esta época del año.

“Es la forma de defender el derecho a la felicidad, el derecho a la alegría; nada ni nadie en este mundo nos va a quitar el derecho a la felicidad”, enfatizó.

En tal sentido, reiteró que el país ha florecido y ha dado respuestas contundentes a cada prueba que se ha presentado.

“Nos hemos reinventado y de las dificultades ha surgido lo mejor de nosotros, la capacidad de rehacernos y de reconstruirnos”, dijo.

¿Desde cuándo Maduro adelanta la Navidad?

El adelanto de esta celebración inició en el 2013, año en el comenzó su primer período presidencial, en aquella oportunidad lo decretó en noviembre, ocho meses después de la muerte del presidente Hugo Chávez.

“Vamos a adelantar la Navidad para que la gente pueda disfrutar de esta época de paz y amor, y se olvide un poco de las dificultades”, dijo Maduro en aquel entonces.

Un mensaje similar que se ha mantenido en estos años:

2015: 30 de octubre.

2016: 28 de octubre.

2017: 31 de octubre.

2018: 29 de octubre.

2019: 31 de octubre.

2020: 29 de octubre.

2021: 27 de octubre.

2022: 30 de octubre.

2023: 1º de noviembre.

2024: 1º de octubre

