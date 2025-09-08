Cabello afirma que EEUU “no quiere hablar” del ataque a peñero en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), afirmó que el Gobierno de Estados Unidos (EEUU) está evitando el tema del ataque contra un peñero en aguas del Caribe que supuestamente trasladaba drogas y en el que había 11 ciudadanos, que según ese país, salieron de costas venezolanas.

“Extrañamente, ellos no quieren que de eso se hable; quieren que se hable de otra cosa, pero no del asesinato de 11 personas, uno queda con más dudas, y el mundo tiene muchas dudas”, indicó Cabello, durante la rueda de prensa de la tolda roja.

En tal sentido, denunció a la Administración de Donald Trump por “aplicar una Ley Marcial” con esta acción que dejó 11 muertos, sin verificar si trasladaban ese tipo de sustancias.

“Cuando alguien te dice que volamos una lancha y dicen ‘ahí había drogas” y nadie tiene la certeza de que allí hubiese droga, y te dicen que iban 11 personas y no los detuvieron para ver si eran drogas, para determinar las pruebas y ponerlos a la orden de la justicia, están aplicando una Ley Marcial y las leyes en el mundo son muy claras en eso. Ellos declararon públicamente que asesinaron a 11 personas en una situación no de guerra en aguas internacionales”, detalló Cabello, agregando que también “determinaron que el peñero salió de Venezuela”.

Por lo que destacó que demostraron con pruebas que este tipo de bote necesita ser abastecido de combustible 18 veces para cubrir una ruta marítima desde Venezuela a EEUU.

“Se demostró con pruebas cuántas veces tiene que abastecer de combustible una lancha, que no era ni siquiera un barco, dijeron un buque y al final terminó siendo un peñero, 18 veces (debe llenarse) saliendo de la parte más al norte del territorio venezolano para llegar a Miami”, explicó.

Agregó que Washington que a estas “dudas” se suma el cambio de discurso, ya que “estuvieron 10 días con una campaña contra el Cartel de los Soles, y extrañamente, vuelven hablar del Tren de Aragua”.

Defensa del país

El también ministro para Relaciones Interiores, Justicia y Paz enfatizó que las acciones cívico-militar-policial que está impulsando el Gobierno Nacional son en defensa del país.

“Con organización y objetivo en caso de sufrir una agresión (...) Nosotros haremos lo que tengamos que hacer para que se respete nuestra soberanía, eso no lo discutimos con nadie. La soberanía de Venezuela se respeta y la defendemos nosotros”, dijo Cabello.