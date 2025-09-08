Padrino López a Estados Unidos: "Los estamos observando desde Venezuela"

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 8 de septiembre, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que Venezuela continúa en alerta y sin miedo para defender la soberanía, en respuesta a las amenazas extranjeras.

De acuerdo con lo señalado, durante una rueda de prensa de Venezolana de Televisión, Padrino López reafirmó que el país no se dejará intimidar por la presencia de Estados Unidos en el mar Caribe.

"Los estamos observando desde aquí, desde Venezuela", expresó.

Venezuela en alerta

En medio de sus declaraciones, Padrino López aseguró que el presidente de la República, Nicolás Maduro, está al tanto de todo el despliegue llevado a cabo por Estados Unidos y ya realizó la denuncia con detalles.

Según el ministro de Defensa, "están apuntando a Venezuela", con buques destructores, drones y helicópteros, en "un intento de provocar un cambio de gobierno".

¿Qué se sabe sobre el despliegue de Estados Unidos en el Caribe?

Hasta el momento, las autoridades confirmaron la presencia de al menos ocho buques de guerra, incluyendo destructores, un submarino y buques anfibios.

La operación también ha visto el despliegue de aviones de combate F-35 a Puerto Rico, lo que subraya la fuerza militar concentrada en la región.

Por su parte, el gobierno de Venezuela también activó un plan de seguridad nacional para movilizar a la milicia y resguardar las costas.

"Somos un pueblo que está vigilante, está en alerta. No estamos asustados, no tenemos miedo", aseguró el ministerio de la defensa durante la rueda de prensa.

