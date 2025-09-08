FANB en cifras: puntos de control, incautaciones y despliegue estratégico en frontera

Suscríbete a nuestros canales

Este lunes 8 de septiembre, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, presentó un balance detallado sobre las operaciones estratégicas que ejecuta la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el país.

Durante su intervención, destacó que Venezuela se mantiene en vigilancia permanente ante cualquier amenaza externa, con cero bajas reportadas entre los efectivos desplegados.

FANB intensifica patrullajes y acciones de control territorial

La FANB activó 415 Puntos de Atención al Ciudadano, lo que ha permitido ubicar y capturar a presuntos mercenarios y antisociales en zonas sensibles.

Durante la alocusión se conoció que los operativos permitieron la incautación de materiales estratégicos y sustancias ilícitas en distintas regiones del país. Entre los hallazgos destacan:

3.900 toneladas de chatarra

17 toneladas de cobre

312 toneladas de hierro

56 toneladas de aluminio

229.464 litros de combustible

259 toneladas de alimentos

215.000 unidades de medicamentos

14 toneladas de droga

14 toneladas de precursor de urea

Operación Binacional Zona de Paz N.º 1 en Zulia

El comandante de la ZODI Zulia, G/D Javier Magallanes, informó sobre el despliegue de Unidades de Reacción Rápida (URRAS) en la lucha contra el narcotráfico.

Durante labores de patrullaje, se halló una lancha de interés criminalístico enterrada, vinculada a grupos estructurados de delincuencia organizada.

Además, se incautaron tres embarcaciones rápidas, 15 motores fuera de borda, 20 tambores plásticos con gasolina, cuatro pistolas 9 mm, 1.149 cartuchos, 16 cargadores y siete facsímiles.

Microtráfico y detenciones en frontera

En acciones contra el microtráfico, se decomisaron 8.029 gramos de cocaína y 1.274 gramos de marihuana. Una ciudadana fue detenida con 77 dediles de presunta droga en su organismo.

La detenida se trasladaba en transporte público desde Colombia y fue detectada mediante estudios radiológicos realizados por unidades médicas militares.

Defensa soberana y rechazo a narrativas externas

Padrino López reiteró que Venezuela no alberga grupos armados ni produce drogas. “Somos víctimas, no epicentro del narcotráfico”, afirmó.

El ministro calificó de irresponsable la narrativa que intenta vincular al país con redes criminales, señalando que el despliegue militar estadounidense en el Caribe busca desestabilizar.

La FANB continúa patrullando zonas fronterizas, costeras y fluviales, con presencia activa en Táchira, Zulia, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro.

