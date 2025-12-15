Alberto J. Vollmer presenta el libro "Memorias": un recorrido por los éxitos y fracasos que marcan su legado

Suscríbete a nuestros canales

Alberto J. Vollmer, miembro de la cuarta generación de la familia Vollmer en Venezuela y primer presidente de la Compañía Anónima Ron Santa Teresa, presentó su libro Memorias, una recopilación de sus anécdotas personales y familiares con las que hace un recorrido por su vida, con éxitos y fracasos incluidos, que lo convirtieron en un ejemplo de constancia, superación, lucha y compromiso con el país.

La presentación oficial de la obra se realizó este sábado 13 de diciembre en la Capilla María Trono de la Sabiduría de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab).

Alberto J. Vollmer presenta su libro "Memorias"

Durante el lanzamiento del libro, Alberto J. Vollmer estuvo acompañado por su esposa, Christine de Marcellus de Vollmer, y sus hijos, Alberto y Henrique Vollmer de Marcellus. Ambos hijos ofrecieron discursos con los que cada uno compartió su apreciación personal sobre su padre, reconocieron su labor y su resiliencia, y lo describieron como "un hombre de pocas palabras".

El periodista Oscar Marcano, durante un periodo de siete años, ayudó a Alberto J. Vollmer a elaborar esta recopilación de anécdotas de casi 100 años de vida.

"Memorias" fue publicado por la editorial AB Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello y estará a la venta en las principales librerías del país. En sus páginas, se plasma un conjunto de decisiones acertadas y erradas que marcaron el camino del autor, quien además reconoce que las adversidades permiten alcanzar el verdadero aprendizaje, mientras que la perseverancia se convierte en la clave para lograr las más importantes transformaciones.

La presentación del libro "Memorias" comenzó con una misa oficiada por el cardenal Baltazar Porras y el rector de la Ucab, Arturo Peraza.

Durante su intervención, Peraza señaló a Alberto J. Vollmer como ejemplo de que la transformación es una de las metas que debe tener todo ser humano, pues además de transformar una industria, extendió su trabajo a la comunidad, brindando oportunidades a través del trabajo y la educación, una realidad que se siente en la Ucab, cuyos espacios fueron construidos en terrenos donados por la familia.

Para cerrar, el cardenal Baltazar Porras, junto a los otros prelados, hizo el bautizo del libro "Memorias".

Una obra inspiradora de fácil lectura

Por su parte, Henrique Vollmer, hijo de Alberto J. Vollmer, en declaraciones para 2001 aseguró que esta obra es un reconocimiento en vida de esos casi 100 años de vida de su padre, de sus aprendizajes, excelencia, éxitos y experiencias.

"En principio, cuando se tuvo la idea del libro, él quiso no solo enfocarse en éxitos, porque es muy sabroso enfocarse en los éxitos, pero él quiso escribir y relatar memorias no tan agradables, situaciones de reto o dificultad que tuvo en algún momento y que fue superando", explicó.

Recalcó que los lectores podrán encontrar en este trabajo historias sobre la Venezuela de distintas épocas. Además, lo describió como "una lectura muy ligera, muy fácil, muy agradable, porque también tiene ese humor característico de mi papá".

Henrique Vollmer aprovechó la oportunidad para invitar a los lectores a adquirir el libro: "Aprovechen esta temporada navideña para adquirirlo, va a estar disponible en la mayoría de las librerías conocidas. Es algo muy divertido y en estos días de descanso, puede ser un libro perfecto para leer".

