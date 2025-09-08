Douglas Rico desmiente información que circula en redes e involucra a funcionarios del Cicpc

Suscríbete a nuestros canales

A través de sus redes sociales, el director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Douglas Rico, abordó públicamente las acusaciones formuladas por el exfiscal Zair Mundaray.

Las denuncias señalan una presunta red de corrupción operando dentro de la delegación del CICPC en el estado Carabobo.

No obstante, Rico informó que son "fake news", infundadas con el objetivo de "desestabilizar las instituciones del Estado".

¿Qué se dijo sobre el CICPC de Carabobo?

Las denuncias, que circularon en redes sociales y medios digitales, provienen del abogado penalista y criminalista Zair Mundaray, quien en el pasado se desempeñó como fiscal del Ministerio Público.

Mundaray utilizó sus plataformas para señalar a supuestos funcionarios del CICPC en Carabobo, acusándolos de extorsión y de participar en actividades ilícitas.

"Ante la caída de la banda de extorsión del Ministerio Público y aprovechando el vaciado del contenido del teléfono del falso fiscal, funcionarios de la delegación tienen a un grupo de personas que aparecen en esos mensajes retenidos, cobrando altas sumas en dólares para liberarlos. Sin orden ni flagrancia, son secuestros extorsivos. ¿Será que ya coordinaron con el nuevo fiscal superior?", expresó en su cuenta de X.

Dichas acusaciones generaron un debate significativo sobre la integridad de la institución.

La respuesta de Douglas Rico ante los señalamientos

Para esclarecer la situación, Douglas Rico se pronunció recientemente a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el director del CICPC, la información es totalmente falsa, creada y difundida por "los apátridas desde el exterior".

"Aquí nosotros estamos bien articulados en la perfecta fusión popular, militar y policial, es por ello que no podrán con nuestro pueblo", expresó Rico.

Además, enfatizó en que el Ministerio Público se encarga de vigilar todas las actuaciones de sus organismos de seguridad, de acuerdo con los parámetros establecidos por el presidente constitucional Nicolás Maduro.

