Padrino López anuncia despliegue militar en cinco estados del país

El ministro de Defensa de la República, Vladimir Padrino López, anunció este domingo que activaron un despliegue militar en cindo estados del país.

A través de sus redes sociales, Padrino López informó que este despliegue tiene como objetivo la defender la soberanía del país y detalló los planes de la operación.

Despliegue militar en cinco estados

De acuerdo con las declaraciones del ministro de la Defensa, el despliegue forma parte de las directrices dadas por el presidente de la República, Nicolás Maduro.

Asimismo, indica que los estados donde se reforzó el despliegue operacional son, Zulia, Falcón, Nueva Esparta, Sucre y Delta Amacuro, además de las costas y espacios fluviales del territorio nacional.

El mismo se activó este domingo a las 6 de la tarde, según la información proporcionada por Padrino López.

Defensa de la soberanía

En este sentido, el ministro Padrino López destacó que este domingo el Estado Mayor Superior de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) tuvo una reunión donde evaluaron "las operaciones que están desplegadas en el territorio nacional".

Adicionalmente, destacó que "nuestro comandante en jefe nos ha ordenado un refuerzo en todo este sector, en toda la Guajira venezolana, en toda la Guajira venezolana y en el estado Falcón, especialmente en la península de Paraguaná".

