Preparadores escolares se incorporan al sistema educativo: claves del nuevo rol en liceos venezolanos

El Ministerio de Educación anunció la incorporación oficial de los preparadores escolares en todos los liceos del país para el año académico 2025–2026.

Según el Ministro de Educación, Hector Rodríguez esta figura busca fortalecer el aprendizaje colaborativo, involucrando a estudiantes destacados en el acompañamiento académico de sus compañeros, sin reemplazar el rol docente.

Preparadores escolares: quiénes son y qué funciones cumplirán

Durante un encuentro que sostuvo con los directores estadales, Rodríguez destacó que los preparadores escolares serán alumnos con los mejores promedios, seleccionados para apoyar en asignaturas con mayor dificultad y reforzar el estudio grupal.

Su labor incluirá guiar sesiones de repaso, colaborar en actividades pedagógicas y fomentar el interés por la docencia entre sus pares.

El ministro Héctor Rodríguez destacó que esta iniciativa pretende despertar vocaciones educativas y consolidar una cultura de apoyo entre estudiantes.

Formación docente y planificación escolar

Del 9 al 12 de septiembre, los docentes recibirán jornadas de formación sobre los nuevos programas académicos en consulta: Matemáticas, Ciencias Naturales, Identidad y Prácticas del Lenguaje.

Las labores administrativas y de planificación comenzarán el lunes 8 de septiembre, en todos los planteles del país, según el cronograma oficial.

Rodríguez insistió en que el calendario escolar debe cumplirse en su totalidad, garantizando 200 días de clases efectivos y de calidad.

Infraestructura, alimentación y escolaridad

Se inaugurarán 30 nuevas escuelas y se rehabilitarán más de 300 planteles existentes. El Programa de Alimentación Escolar (PAE) será fortalecido con nuevos equipos y huertos escolares.

El plan “100 % Escolaridad” buscará casa por casa a niños y jóvenes que abandonaron las aulas, con el objetivo de reincorporarlos al sistema educativo.

Actividades extracurriculares y semilleros científicos

El año escolar incluirá el festival de teatro estudiantil, los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles y las olimpiadas de ciencias, con apoyo del Movimiento César Rengifo.

También se ampliarán los programas de Semilleros Científicos, promoviendo el desarrollo integral de los estudiantes en áreas estratégicas para el país

