Pronóstico Inameh para este 7 de septiembre: aumento de nubosidad y lluvias en estas regiones del país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) emitió su pronóstico para este domingo 7 de septiembre, anticipando condiciones atmosféricas inestables en buena parte del territorio nacional.

Durante la madrugada y la mañana, se espera nubosidad parcial con zonas despejadas. Sin embargo, el desarrollo de mantos nubosos podría generar lluvias dispersas de intensidad variable.

Pronóstico Inameh: regiones con mayor actividad eléctrica

Las lluvias y descargas eléctricas se concentrarán en Bolívar, Amazonas, Delta Amacuro, Llanos Centrales y Occidentales, Carabobo, Aragua, Zulia y la Gran Caracas.

En el oeste de Bolívar, el sur de Amazonas y el Lago de Maracaibo se observan células convectivas de rápida evolución, capaces de producir chubascos y tormentas eléctricas.

Durante la tarde y noche, se estima un aumento de la cobertura nubosa, con mayor probabilidad de precipitaciones en Monagas, Anzoátegui, Apure, Portuguesa y la Región Insular.

Intensidad variable y efectos locales

El Inameh advierte que los efectos orográficos y el ciclo diurno podrían intensificar las lluvias en zonas montañosas y urbanas, especialmente en los Andes y el centro occidente.

Las precipitaciones podrían afectar la vialidad en sectores vulnerables, por lo que se recomienda precaución en desplazamientos terrestres durante la jornada.

Además, se mantiene vigilancia sobre posibles ráfagas de viento y descargas eléctricas, que podrían impactar redes eléctricas y telecomunicaciones.

