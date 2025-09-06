Milicia comunal: claves de la instalación de 5.336 unidades en Venezuela

Suscríbete a nuestros canales

El presidente Nicolás Maduro anunció la activación oficial de 5.336 Unidades Comunales de Milicia, como parte de una nueva fase organizativa de defensa territorial.

Durante su alocución, Maduro explicó que cada unidad debe activar sus bases populares de defensa integral, que suman 15.751 en todo el país.

Milicia comunal: ¿cuáles serán sus funciones?

Estas unidades tendrán funciones de movilización, entrenamiento y articulación territorial bajo la coordinación del Comando Estratégico Operacional de la FANB.

Además, deberán convocar al personal alistado en tiempo real, utilizando el Sistema Patria y medios de comunicación para garantizar la operatividad.

Maduro indicó que esta estructura responde a la Doctrina Militar Bolivariana, con énfasis en la corresponsabilidad ciudadana establecida en la Constitución.

Fase de lucha no armada y entrenamiento

El mandatario señaló que Venezuela se encuentra en una fase de lucha no armada, de carácter político, comunicacional y diplomático, orientada a preservar la paz.

Sin embargo, advirtió que ante cualquier agresión externa, el país pasaría a una etapa de lucha armada, organizada y planificada para defender su soberanía.

Las unidades comunales avanzarán hacia una fase de entrenamiento defensivo, dirigida a toda la población venezolana, según el plan nacional de movilización.

Doctrina con estructura militar

Maduro reiteró que Venezuela no adopta una doctrina guerrerista ni colonialista. “Nuestros planes buscan que en Venezuela reine la paz”, expresó en redes sociales.

La instalación de estas unidades se enmarca en una estrategia de defensa integral, con participación comunitaria y respaldo institucional.

El presidente destacó que “el futuro llegó a Venezuela” con doctrina, poder militar, FANB y pueblo organizado para proteger la integridad territorial.

¿Cómo se formaliza el alistamiento militar?

A partir de ahora, el proceso de inscripción podrá realizarse de forma digital. La novedad fue confirmada por Maduro tras señalar que los puntos físicos se saturaron.

En tal sentido, el alistamiento militar se gestionará a través del Sistema Patria, plataforma estatal utilizada para trámites sociales y económicos.

Para ello, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, fue designada para coordinar el registro y garantizar la operatividad del sistema en todo el territorio nacional.

Balance operativo y despliegue nacional

Las 5.336 unidades comunales ya se encuentran activadas para el combate, según el anuncio oficial. Cada una responde a una región geográfica específica.

El proceso de alistamiento continúa abierto a través del Sistema Patria, con más de ocho millones de ciudadanos registrados en la Milicia Bolivariana.

