Lluvias y descargas eléctricas para las próximas horas: sepa el pronóstico del Inameh

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), informó que estima lluvias y tormentas eléctricas en varias regiones del país.

A través de sus redes, el Inameh informó que se "mantienen zonas nubladas y actividad convectivas de rápida evolución que propician lluvias o chubascos y descargas eléctricas", durante las próximas horas.

Pronóstico del Inameh

De acuerdo con el Inameh, este pronóstico se presentará en áreas de Anzoátegui, Monagas, Sucre y norte de Boívar, lluvias que estiman dure por las próximas horas.

Asimismo, señala que se mantienen las lluvias y descargas eléctricas en los estados Distrito Capital, Miranda, La Guaira, Aragua, Carabobo, Yaracuy, Cojedes y Guárico.

Onda tropical Nº33

Respecto a la onda tropical, el Inameh asegura que continúa "desplazándose sobre el occidente del territorio nacional, en interacción con la vaguada monzónica".

Este desplazamiento produce "nubosidad de estratiforme, acompañada de precipitaciones de intensidad variables en partes de Lara, Andes, oeste de Falcón y Zulia".

