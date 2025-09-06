En imágenes: lluvias en La Guaira provocan inundaciones y arrastre de vehículos las últimas horas

Suscríbete a nuestros canales

Las fuertes lluvias registradas este viernes 5 de septiembre en La Guaira generaron inundaciones severas en la parroquia Catia La Mar, según reportes difundidos por usuarios en X.

Videos compartidos en redes sociales muestran cómo la corriente arrastró vehículos, desbordó canales pluviales y afectó la movilidad en sectores vulnerables del litoral central.

La Guaira bajo agua: ¿qué comunidades fueron afectadas?

Según los reportes de usuarios de la plataforma, las zonas más golpeadas por el aguacero fueron Valle La Cruz, barrio Ezequiel Zamora, Vista al Mar y Arrecife, en Catia La Mar.

En Valle La Cruz, tres vehículos fueron arrastrados por la corriente. La calle Las Flores quedó obstruida por escombros, dificultando el tránsito peatonal y vehicular.

Vecinos y funcionarios de la policía de La Guaira colaboraron en la remoción de sedimentos para restablecer parcialmente la vialidad en la zona.

Testimonios desde el terreno

“¡Llueve más adentro que afuera!”, exclamó un pasajero de la ruta Catia La Mar–Las Tunitas, mientras usaba un paraguas dentro del autobús para evitar mojarse.

En Vista al Mar, un joven logró salvar su moto con ayuda de un vecino. La corriente estuvo a punto de arrastrarla, poniendo en riesgo su herramienta de trabajo.

Los videos publicados en X muestran calles convertidas en ríos de lodo, basura y agua.

Otras zonas en alerta

Además de Zamora, se reportaron anegaciones en Catamare y Urimare, donde las quebradas Mamo y Tacagua aumentaron su caudal peligrosamente.

En el este de La Guaira, las lluvias fueron moderadas. Naiguatá, Caraballeda y Macuto no registraron daños graves, según medios locales.

Usuarios también reportaron en horas de la noche en la autopista Caracas–La Guaira, acumulaciones de agua y baja visibilidad. "Hay piedras de tamaño considerable en la vía", compartió Alberto Prato.

Autoridades monitorean la situación

Por su parte,medios locales aseguraron que el alcalde José Manuel Suárez ordenó el despliegue de cuadrillas y maquinaria de la Alcaldía en Valle la Cruz, Zamora parroquia Catia la Mar, para realizar la recolección de escombros y tierra producto de las fuertes lluvias de este viernes.

